Российский рынок акций показал смешанную динамику на закрытии предыдущей торговой недели. Единой тенденции среди наиболее ликвидных бумаг по-прежнему не наблюдается. Ключевые голубые фишки продолжают показывать разнонаправленную тенденцию, несмотря на то, что общий среднесрочный тренд пока все еще остается восходящим.

В акциях Газпрома наконец-то начали появляться признаки формирования полноценной коррекции. В пятницу они упали на 2,1%. Пространство для снижения все еще сохраняется, и мы считаем, что прошедший ранее импульс роста был чрезмерно сильным. Допускаем откат в сторону 195 руб., что в определенной степени может мешать всему индексу МосБиржи продолжить движение наверх.

В акциях Сбербанка под конец предыдущей недели возобновились покупки. Что позволило нарисовать классическую формацию роста. После выхода за пределы сходящегося треугольника цена протестировала его верхнюю границу и развернулась наверх. Это стандартный паттерн, указывающий на высокие шансы обновления предыдущих локальных максимумов. Технические ориентиры сместились к 241,5-242 руб.

В бумагах ВТБ после 10%-го импульса мы видели 4%-ую коррекцию. В диапазоне 0,036-0,037 руб. акции могут быть интересны в расчете на среднесрочное движение в сторону 0,04 руб.

Еще одна разжавшаяся пружина – акции Русала, подскочившие в пятницу на 5%. Бумаги долго и устойчиво снижались, так что резкий подъем выглядит вполне логичным. Компания остается одной из самых дешевых в секторе, несмотря на слабый финансовый отчет за I квартал 2019 г.

По индексу МосБиржи ближайшая область сопротивления расположена в районе 2640-2645 п. На предыдущей неделе котировки дважды разворачивались от этих рубежей, которые отделяют рынок от перестановки целей в сторону 2700 п. Техническая картина может заметно ухудшиться в случае снижения индекса ниже 2590-2600 п.

Уверенности в ускорении роста сейчас нет. Российский рынок и так очень значительно опережает в динамике своих коллег по развивающимся рынкам. Индекс MSCI Emerging Markets по отношению к нашему долларовому РТС пока так и не начинает «закрывать» отставание, накопленное в последние недели.

Плюс ко всему не самый оптимистичный взгляд на перспективы американского рынка акций. Ранее индекс S&P 500 вновь протестировал область 2800-2820 п. При ее пробое цели сместятся к 2700-2720 п. На мой взгляд, вероятность такого «медвежьего» сценария в условиях торгового противостояния США и Китая, а также слабой макростатистики, очень высокая. Тактика хеджирования длинных позиций на американском рынке путем открытия шорта по фьючерсы на S&P 500 может стать весьма актуальной в текущих условиях.

На рынке нефти тем временем ситуация временно стабилизировалась, но все равно скорость распродаж в минувший четверг настораживает, намекая на незаконченность «медвежьего» импульса. Сейчас котировки Brent находятся чуть выше $68, но в случае пробоя этой отметки сверху вниз, дальше может быть достаточно быстрый откат к технической поддержке около $66.

Сегодня в США национальный выходной – «День памяти». Закрыты NYSE, NASDAQ. Торги фьючерсами на индексы и нефть на CME проходят до 20:00 мск. Также сегодня закрыты биржи Великобритании. В такой ситуации на российском рынке ожидается относительно спокойная торговая сессия.

В сложившихся условиях существенного укрепления рубля не ожидаем. Наоборот, в ближайшие недели риски смещены в сторону подъема курса USD/RUB в область 65-66.

На предстоящей неделе продолжится сезон дивидендных отсечек. Среди более-менее ликвидных бумаг последние дни перед закрытием реестра для получения дивидендов будут в акциях Трансконтейнера, Интер РАО (среда), ПИКа, МРСК Урала, ВСМПО-АВИСМА (четверг).

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 болтаются около нуля, нефть Brent в плюсе на 0,20%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.