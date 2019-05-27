Недавние движения котировок заставляют проводить параллели с коррекцией конца прошлого года. История, как известно, повторяется дважды: в виде трагедии и в виде фарса. S&P 500, похоже, следует одним и тем же техническим фигурам, но в границах коридора амплитуда скачков индекса с более чем 7% в октябре уменьшилась до 2,5%. В этот раз поток противоречивых новостей о перспективах мировой торговли такого же разрушительного эффекта не производит.

Прошлое, естественно, не определяет будущее, но у инвесторов перед глазами не самая приятная картина. С одной стороны, Дональд Трамп рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином в конце июня, но тут же утверждает, что Америку устроит и вариант без соглашения. С другой стороны – МИД Китая заявляет, что оснований для диалога на высшем уровне нет, и пренебрежительного отношения к себе КНР не потерпит.

В отсутствие большого числа корпоративных отчётностей и вербальных интервенций ФРС движущей силой рынка являются торговые противоречия. Новость о том, что Huawei не хочет ответных санкций против своего конкурента Apple, должна внести некоторое успокоение на рынок.

В целом, торговая война, сопровождающаяся шаткой макроэкономической статистикой, подрывает веру инвесторов в рост глобальной экономики. Индикаторы говорят о пессимистичном настрое участников рынка за исключением тех дней, когда на рынке присутствует условный позитив (как в прошлую пятницу, например). Индекс сырьевых товаров Блумберг с начала месяца потерял 2,3%, акции развивающихся стран (фонд iShares MSCI EM) – 9,2%, а многострадальные производители полупроводников (индекс SOX), которые стали особо уязвимы в торговой войне, – и вовсе лишились 16,5% капитализации.

Интересно выглядит золото, которое обычно является «бенефициаром» глобальных неурядиц и негативных тенденций. С начала мая цена драгоценного металла то взлетала, то падала, и в уверенный восходящий тренд перейти не смогла. В настоящий момент тройская унция на спот-рынке стоит примерно 1287 долл.

На неделе будет опубликована квартальная отчётность девяти эмитентов из индекса S&P 500. Это преимущественно ритейлеры во главе с сетью складов-магазинов Costco. Из других имён стоит упомянуть ритейлеры с низкими ценами Dollar Tree и Dollar General, а также магазин одежды Gap. Все упомянутые отчётности выйдут в четверг.

В США сегодня выходной день – День поминовения, фондовые рынки закрыты, макростатистика выходить не будет. В Чикаго фьючерсы на индексы торгуются в лёгком минусе.