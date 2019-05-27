Новый премьер для фунта еще более неоднозначен, чем Мэй
У фунта стерлингов появилась надежда: на прошлой неделе стало известно об отставке с 7 июня премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Валютный рынок сначала было обрадовался, но потом пересмотрел свои реакции, так как оказалось не все так однозначно.
Думаю, что Мэй сделала для Англии и Brexit невозможное: она провела через множественные палаты чиновников документы по выходу страны из Евросоюза и умела договариваться по каждому из измененных пунктов с ЕС, а это по силам далеко не каждому. Лорды, может быть, и сами не знают, чего хотят, а население, запуганное угрозами спада в экономике и прочими финансовыми проблемами, совсем потерялось в этой бюрократической суете.
Совсем не факт, что новый глава правительства сможет сделать то, чего не смогла добиться Мэй. На это указывает неоднородная динамика британской валюты — в теории, реакция на новости об отставке премьер-министра должна была быть более выраженной, но фунт немного подрос и остановился.
Самый вероятный кандидат на пост премьер-министра — Борис Джонсон, и он яркий критик того, что делала Мэй. Не значит ли это, что Великобритания вернется под крыло ЕС, так и не попробовав самостоятельности, просто потому, что политики не смогли договориться между собой? Может быть.
Среднесрочная перспектива для пары фунт/доллар остается негативной, цель снижения — 1,2600.
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