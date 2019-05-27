Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2577,48 п. до 2619,24 п., а РТС — с 1254,68 п. до 1279,11 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1161 до $1,208. USD-RUB упала с 64,78 до 64,47, а EUR-RUB поднялась с 72,23 до 72,26. Нефть Brent подешевела с $72,21 до $68,69. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2859,53 п. до 2826,06 п.

Торговая война продолжает угрожать рынкам хаосом в мировой экономике. Под ударом также оказался американский рынок. Даже Д. Трамп начал предпринимать попытки манипулирования настроениями инвесторов. Китай готовится к затяжному противостоянию, используя лояльность населения, чтобы ограничить продажи американских товаров. История с выходом Великобритании из ЕС добралась до отставки Терезы Мэй. В персидском заливе растёт напряжённость. США наращивают военное представительство, чтобы оказать психологическое давление на Иран. Лишь в России рынок живёт своими дивидендными надеждами и удивительной статистикой промышленного роста.

В США понедельник будет выходным по случаю Дня Памяти участников I мировой войны. Британцы также будут отдыхать в этот день. В Японии в этот день выйдет индекс опережающих экономических индикаторов. Дневной отрезок торгов будет довольно вялым. В России закроется реестр «Детского мира» на получение дивидендов (4,45 рублей на акцию).

Из статистики вторника можно выделить индекс потребительского климата Jfk. В еврозоне также ожидаются отчёты по потребительскому и деловому доверию, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США выйдут индексы цен на жильё S&P/CS. Далее индекс потребительского доверия от Conference Board. В России ожидается отчётность банка «Санкт-Петербург».

В среду утром выступают главы Банка Японии и Резервного банка Новой Зеландии. Франция уточнит ВВП за I квартал. Германия опубликует данные по рынку труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 4,9%. Вечером Банк Канады примет решение по ставке, но, скорее всего, она останется на уровне 1,75%. В США выйдут индексы от ФРБ Ричмонда. В России отчитается «ЛУКОЙЛ».

В ночь на четверг появятся данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API. По Австралии ожидаются различные показатели по рынку жилья. В США в этот день уточнят ВВП за I квартал. Возможно, что оценка роста будет снижена до 3,1% с первоначальных 3,2%. Далее в американском календаре статистика по незавершённым сделкам с недвижимостью и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России отчитается «Мегафон». Бумаги «ВСМПО-Ависма» будут торговаться последний день с дивидендами (873,42 рубля на акцию), как и «ПИК» (22,71 рублей на акцию).

Япония может в пятницу сообщить о снижении уровня безработицы до 2,4% в апреле с 2,5% в марте. Далее выйдут отчёты по промышленному производству и розничным продажам. В Китае индекс деловой активности в промышленности от НБС мог упасть до 49,9 п. в мае по сравнению с 50,1 п. в апреле. Индекс деловой активности в сфере услуг мог остаться на уровне 54,3 п. Германия опубликует данные по розничным продажам за апрель. Возможно, что они выросли на 0,4% за месяц. В США появятся цифры по личным расходам и доходам американцев. Далее выйдет индекс Чикаго PMI. Закроет день окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана и отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России «Интер РАО» закроет реестр под дивиденды (0,17 рубля на акцию). Совет директоров «Аэрофлот» рассмотрит вопрос дивидендов.

Новая неделя началась довольно спокойно для азиатских рынков. Президент США Д. Трамп проводит государственный визит в Японию. По его словам, Токио имел преимущество над США в течение очень многих лет. В 2018 году дефицит торговли США с Японией составил $56,8 млрд. Меж тем индекс опережающих экономических индикаторов Японии упал в апреле до 95,9 п. при ожиданиях 96,3 п. и предыдущем значении 97,1 п. Глава Huawei Рен Женьфуи выступил против того, чтобы Китай отвечал собственными запретами для американских компаний в качестве зеркальной меры на ограничения для Huawei. Опасения на этот счёт существуют, но пока в КНР развернулась общественная компания против американских товаров. К 8:45 мск Nikkei 225 — 21184,95 п. (+0,32%), Hang Seng — 27306,86 п. (-0,17%), Shanghai Composite — 2887,65 п. (+1,21%).

Нефть начала неделю небольшим снижением. По данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США сократилось за прошлую неделю на 5 штук до 797 единиц. Однако рынок пока этого не замечает, закладываясь на снижение потребления из-за торговой войны США и Китая. Продажи автомобилей в КНР падают уже десять месяцев подряд, что может говорить об ухудшении ожиданий потребителей. Прошедшая неделя оказалась не столь плохой для золота как предыдущие. Доллар прервал своё укрепление, а перспективы нового глобального кризиса лишь усиливают долгосрочную привлекательность жёлтого металла. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 736,17 тонн до 738,81 тонн. К 9:05 мск августовский Brent — $67,38 (-0,13%), WTI — $58,35 (-0,48%), золото — $1285,6 (+0,16%), медь — $5982,26 (+0,52%).

Индекс доллара снижался на 0,04% до 97,57 п. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,121 (+0,05%), GBP-USD — $1,274 (+0,2%), USD-JPY – 109,49 (+0,17%).

В начале недели ситуация на рынках кажется достаточно спокойной, что позволит отечественному рынку стартовать без уклона на снижение. С другой стороны, перспективы нефти ухудшились, и это будет давить на сектор нефти и газа. В Европе прошли выборы в Европарламент. Представители правых партий и зелёных получили ещё больше мест, чем в предыдущем созыве. Во Франции победила партия Марин Ле Пен, а в Великобритании новое политическое образование, выступающее за выход из Евросоюза. Можно сказать, что повышенная явка избирателей привела к тому, что в Европарламенте усилились позиции тех, кто выступает против единой Европы. Впрочем, проевропейские партии всё же сохранят около двух третей голосов.