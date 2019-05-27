Насколько позволяют судить предварительные результаты выборов в Европарламент, рисковым активам не придется столкнуться с новыми негативными сюрпризами. Да, евроскептики усилили свои позиции во Франции (М.Ле Пен) и Италии (М.Сальвини). Однако в совокупности партии «популистов» должны получить 28% мест – сопоставимо с текущей структурой Парламента – что ограничит их возможности дестабилизировать политические реалии региона. Пара EUR/USD умеренно дорожает сегодня с утра, пытаясь закрепиться выше уровня 1.12.

На ближайшей неделе у мировых финансовых площадок нет очевидных поводов для беспокойства. Опасения относительно торговых трений на оси «США / Китай» сохраняются, но сейчас по переговорам отсутствуют какие-либо конкретные дедлайны. В части экономической статистики на неделе обращают на себя внимание разве что данные по инфляции в США за апрель (PCE core deflator +1.5% г/г), способные привнести толику мягкости в сигналы ФРС. В дополнение, сегодня в США и Великобритании выходной по случаю Memorial Day.



