Итоги выборов в Европарламент вопреки ожиданиям не становятся дестабилизирующим фактором. Во-многом из-за эффекта буксующего и рискованного Brexit, евроскептикам не удалось серьезно улучшить электоральные позиции. В совокупности партии «популистов» должны получить 28% мест. Это, конечно, немало, но серьезно влиять на европейскую политику с таким представительством они вряд ли смогут, да и роль Европарламента в системе принятия решений в ЕС не слишком велика. Более серьезное значение для рынков будет иметь кандидатура нового главы ЕЦБ, так как полномочия Марио Драги заканчиваются в этом году.

Вместе с тем ожидания роста цен на китайские товары в США после введения новых пошлин могут снизить спрос на экспортные позиции КНР и повлиять на экономический рост Поднебесной. И уже начинает влиять – прибыль в китайском промышленном секторе упала из-за замедления деловой активности в апреле. Более слабые макроэкономические показатели ведущих стран могут сказаться и на российском рынке с учетом высокой степени интеграции экономики РФ в мировую.

Котировки Brent опустились до уровня ниже $69 за барр. на фоне опасений по поводу спроса, а эйфория на рынке РФ из-за дивидендных сюрпризов может сойти на нет в свете возможной негативной динамики на зарубежных площадках из-за эскалации торгового конфликта.

Понятно, что в фокусе внимания остаются акции «Газпрома», дальнейшая динамика акций эмитента будет во многом зависеть от финансового отчета за первый квартал 2019 года, который будет обнародован 30 мая. Надо иметь в виду, что аномально теплая зима негативно сказалась на экспортных объемах Газпрома (-10% г/г) и цене (-7% к/к), но аналитиков, конечно, во-многом будет интересовать доходность свободного денежного потока.