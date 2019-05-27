Слабые макроэкономические показатели ведущих стран могут сказаться на российском рынке
Итоги выборов в Европарламент вопреки ожиданиям не становятся дестабилизирующим фактором. Во-многом из-за эффекта буксующего и рискованного Brexit, евроскептикам не удалось серьезно улучшить электоральные позиции. В совокупности партии «популистов» должны получить 28% мест. Это, конечно, немало, но серьезно влиять на европейскую политику с таким представительством они вряд ли смогут, да и роль Европарламента в системе принятия решений в ЕС не слишком велика. Более серьезное значение для рынков будет иметь кандидатура нового главы ЕЦБ, так как полномочия Марио Драги заканчиваются в этом году.
Вместе с тем ожидания роста цен на китайские товары в США после введения новых пошлин могут снизить спрос на экспортные позиции КНР и повлиять на экономический рост Поднебесной. И уже начинает влиять – прибыль в китайском промышленном секторе упала из-за замедления деловой активности в апреле. Более слабые макроэкономические показатели ведущих стран могут сказаться и на российском рынке с учетом высокой степени интеграции экономики РФ в мировую.
Котировки Brent опустились до уровня ниже $69 за барр. на фоне опасений по поводу спроса, а эйфория на рынке РФ из-за дивидендных сюрпризов может сойти на нет в свете возможной негативной динамики на зарубежных площадках из-за эскалации торгового конфликта.
Понятно, что в фокусе внимания остаются акции «Газпрома», дальнейшая динамика акций эмитента будет во многом зависеть от финансового отчета за первый квартал 2019 года, который будет обнародован 30 мая. Надо иметь в виду, что аномально теплая зима негативно сказалась на экспортных объемах Газпрома (-10% г/г) и цене (-7% к/к), но аналитиков, конечно, во-многом будет интересовать доходность свободного денежного потока.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190527/830011410.html