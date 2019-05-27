Глобальные площадки все ещё удивительно сдержанно реагируют на существенно обострившуюся взаимную риторику между Китаем и США. Риски того, что рано или поздно на рынке возобладают негативные настроения, весьма велики. В пятницу американская статистика по заказам на товары длительного пользования оказалась хуже ожиданий рынка (снижение на 2.1% г/г в апреле при ожиданиях на уровне —2%). Европейская валюта завершила неделю на отметке выше 1.12, поскольку целый ряд статистических показателей по американской экономике разочаровали участников рынка в последнее время. Разрыв между весьма сильными показателями США и слабой динамикой в Европе постепенно сокращается, что поддерживает европейскую валюту.

Из статистики текущей недели отметим индексы деловой активности от ФРБ Далласа (вторник), от ФРБ Ричмонда (среда), PMI в Чикаго и в Китае (пятница), которые несут в себе риски. С учетом сохраняющейся острой взаимной риторики между Китаем и США выход любых негативных данных вполне может стать поводом для существенного ухудшения настроений на рынках.

Британская валюта довольно сдержанно отреагировала на сообщения об уходе Терезы Мэй с поста Британского премьер-министра с 7 июня. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра со стороны консервативной партии на данный момент является Борис Джонсон, являющийся ярым сторонником выхода Великобритании из ЕС. Кандидатура Джонсона ассоциируется с большими рисками выхода Великобритании из ЕС без сделки. На этом фоне фунт может в ближайшие месяцы столкнуться с определенными вызовами. Мы полагаем, что новый британский лидер попытается добиться очередной отсрочки по выходу Великобритании из ЕС (на данный момент в качестве даты выхода указано 31 октября).