Идея покупки акций технологических компаний остается актуальной уже несколько лет. Область применения новых IT-решений с каждым годом все шире, в списке компаний-разработчиков присутствуют как стартапы, так и опытные игроки отрасли.

Многие из стартапов уже достаточно укрупнили свой бизнес, чтобы стать публичными компаниями, и готовятся к IPO. В этой связи стоит присмотреться к DataStax, Palantir Technologies, и Slack. Первичное размещение акций этих компаний среди ожидаемых событий на зарубежных рынках.

Palantir Technologies — стартап, основанный в 2004 году создателем PayPal Питером Тилем, оценивается в $21 млрд. За свою историю компания привлекла порядка $2 млрд. Palantir производит программное обеспечение, которое позволяет предотвратить мошенничество и даже теракты с помощью анализа массивов данных, но также может быть использовано и для решения различных бизнес-задач. Основными клиентами Palantir Technologies являются спецслужбы США. Так, например, в начале года компания выиграла военный контракт на $800 млн, обойдя традиционных поставщиков, а также инвестбанки и хедж-фонды. Компания интересна инвесторам тем, что имеет не только заказы от правительства, но и от частных компаний, что делает ее бизнес диверсифицированным и перспективным. Стоимость Palantir на IPO могут оценить в $41 млрд, но точных подтверждений этому пока нет. Однако первичное размещение этой компании остается под большим вопросом, поскольку о ней очень мало публичной информации.

AirBnb — популярная платформа для размещения и поиска аренды жилья по всему миру является сейчас вторым по стоимости стартапом из Сан-Франциско после Uber. За свою историю AirBnb привлекла от венчурных фондов $4,5 млрд, а арендодатели за последние 10 лет заработали через эту платформу более $65 млрд. О планах выхода на IPO на рынке заговорили в январе 2018 года, а первичное размещение может состояться до середины 2020 года. Рассматривается также прямой листинг. Последняя оценка стоимости AirBnb составляла около $31 млрд. Компания нарастила квартальную выручку до $1 млрд, поэтому является перспективным конкурентом Booking (BKNG). А по текущей оценке AirBnb уже обогнала таких игроков, как Hilton Hotels (HLT) и Expedia (EXPE) вместе взятых.

DataStax — еще один ИТ-разработчик в списке кандидатов на проведение IPO в текущем году. Компания, созданная в 2010 году, занимается разработкой платформы для управления данными, среди ее клиентов McDonalds, Delta Airlines, eBay и другие.

DataStax привлекает новых клиентов за счет открытого исходного кода, активно конкурируя с Oracle и MongoDB. По данным зарубежных СМИ, выручка DataStax составляет $150 млн с примерным ростом 30% в год, а к 2022 году компания нацеливается на объем рынка в $63 млрд. Первичное размещение ожидается в текущем году, капитализация эмитента может составить $1 млрд. Через венчурные фонды компания привлекла уже $190 млн. Как и любой другой «единорог», этот стартап имеет большие шансы на успешное размещение, поскольку инвесторы сейчас проявляют повышенный интерес к первичным размещениям стартапов в сфере ИТ.

Slack, корпоративный мессенджер, — еще один из ожидаемых дебютантов на открытом рынке.

Изначально компания занималась производством игр и называлась Tiny Speck, но затем сконцентрировалась на разработке коммуникационных внутрикорпоративных инструментов и за последние пять лет обошла почти всех основных конкурентов, в частности Atlassian (нынешнего партнера) и Microsoft Teams. В феврале компания конфиденциально подала заявку на IPO, само размещение ожидается до конца 2019 года. Само по себе первичное размещение Slack будет интересным, поскольку компания технически планирует провести не IPO, а DPO – Direct Public Offering. По сути акции сразу начнут торговаться на бирже, как это произошло со Spotify в прошлом году. От венчурных инвесторов компания привлекла около $1,2 млрд, а последняя оценка ее бизнеса составляла $7,1 млрд.

Slack, AirBnb и Plantir, по нашему мнению, оставят след в истории размещения технологических компаний. А менее популярный стартап DataStax из-за небольших размеров бизнеса в быстроразвивающейся индустрии способен обеспечить инвесторам более 50% доходности за первые три месяца публичных торгов. Считаю, что сейчас самое подходящее время для участия в IPO в силу уникальной благоприятной ситуации на этом рынке.