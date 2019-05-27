В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ТМК (+2,29%) и котировки Русала (+1,83%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 0,85%. В лидерах падения были котировки ОГК-2 (-1,19%) и бумаги ФСК ЕЭС (-0,71%).

Поддержку бумагам ТМК оказывают новости о возможной выплате дивидендов за 1-й квартал текущего года в размере 2,55 рубля на одну обыкновенную акцию.

C технической точки зрения по обыкновенным акции Ростелекома сохраняется как среднесрочный, так и краткосрочный восходящий тренд, который актуален до закрепления ниже 78 руб. Бумаги в случае преодоления сопротивления 82 руб могут обновить максимум текущего года 82,60 руб и устремиться в район 83 руб. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции, но учитывать опасность краткосрочной коррекции в район 78 руб.



