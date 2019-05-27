Акции "Ростелекома" могут устремиться к 83 рублям
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ТМК (+2,29%) и котировки Русала (+1,83%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 0,85%. В лидерах падения были котировки ОГК-2 (-1,19%) и бумаги ФСК ЕЭС (-0,71%).
Поддержку бумагам ТМК оказывают новости о возможной выплате дивидендов за 1-й квартал текущего года в размере 2,55 рубля на одну обыкновенную акцию.
C технической точки зрения по обыкновенным акции Ростелекома сохраняется как среднесрочный, так и краткосрочный восходящий тренд, который актуален до закрепления ниже 78 руб. Бумаги в случае преодоления сопротивления 82 руб могут обновить максимум текущего года 82,60 руб и устремиться в район 83 руб. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции, но учитывать опасность краткосрочной коррекции в район 78 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190527/830012490.html