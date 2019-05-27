Облачный бизнес Google способен вырасти на 30%
В связи с усилением спроса на облачные сервисы Google, которое подтверждается темпами роста доходов от облачного сегмента на 20-25% ежегодно, компании требуется расширять инфраструктуру центров обработки данных (ЦОД). Google владеет 16 дата-центрами по всему миру, пять из них расположены в Европе. Примечательно, что технологический гигант осуществил первые инвестиции в ЦОД Hamina еще в 2009 году. Их объем составил $800 млн, а недавно стало известно о дополнительном финансировании на $600 млн. На мой взгляд, существующий ЦОД является одним из самых передовых и эффективных в мире, поскольку его система охлаждения построена на возобновляемом источнике энергии и использует морскую воду из Финского залива, что оптимизирует потребление электроэнергии.
Стоит отметить, инвестиции Google в Финляндии выгодны для ее экономики. Предыдущие вложения Google в дата-центр Hamina в 2009-м и 2015 годах увеличили ВВП на 660 млн евро, поскольку с появлением ЦОД были созданы новые рабочие места. Полагаю, что 2025 году этот эффект для экономики может достичь 2 млрд евро. В текущем году расходы на европейские ЦОД Google в целом могут составить $5,7 млрд, а облачный бизнес компании способен вырасти на 30%. Целевая цена акции Alphabet — $1374.
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