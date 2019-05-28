Вчера торги на российских финансовых площадках проходили вяло и без энтузиазма из-за выходного в США. Однако Индекс Мосбиржи все-таки смог прибавить полпроцента.

Сегодня с утра внешний фон позитивный: в районе 0,2% подрастают американские фьючерсы, уверенно выше 70 долларов за баррель ушла нефть. Таким образом, есть все предпосылки для открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2% и дальнейшего движения вверх.

Если внешний фон не ухудшится, что Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2650 пунктов, что откроет дорогу на новую «круглую» отметку 2700.

Хорошие перспективы сегодня у Сбербанка, который продолжает двигаться к сопротивлению 240 руб. Продолжение роста нефти должно способствовать и подорожанию «нефтянки», где наиболее интересными выглядят «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть».

Позитивно смотрим и на НЛМК, целью роста которого является отметка 168 руб, а также «Северсталь», взявшую курс на 1050 руб.

Рубль вчера подрос на 0,2% и сегодня в паре с долларом попробует проверить на прочность отметку 64. В случае ее пробития, потенциал роста российской валюты невелик – около 30-40 копеек. Там шорты по паре лучше зафиксировать из-за большой вероятность разворота, тем более что налоговый период практически закончился, а доллар сегодня подает сигналы к усилению своих позиций относительно ведущих мировых валют.

По-прежнему ждем роста нефти в район чуть выше 72 долларов за баррель. Пока нет никакой информации о том, сколько сырья поставляет Иран на мировые рынки: ранее власти страны заявляли, что продолжат поставки, несмотря на санкции. Однако по западным СМИ прошла информация, что Китай, бывший крупнейшим импортером иранской нефти, после введения полного эмбарго прекратил закупки «черного золота» у Исламской Республики.