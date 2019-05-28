Баланс рисков для рубля смещается в сторону ослабления
Рубль накануне оставался в крайне узком торговом диапазоне в условиях ограниченной ликвидности на валютном рынке, так как на Нью-Йоркской и Лондонской биржах был выходной.
Сегодня уплатой налога на прибыль в России завершается налоговый период. Предстоящие завтра аукционы по размещение ОФЗ станут индикатором устойчивости спроса на российские активы. В остальном динамику рубля определяют настроения на глобальных площадках, которые в последнее время преимущественно зависят от риторики по торговой войне. Риски, связанные с дальнейшей эскалацией торговых противоречий между США и Китаем, остаются повышенными. На горизонте июня стороны, вероятно, продолжат обмениваться взаимными угрозами, а в конце июня в рамках саммита Большой двадцатки могут быть получены сигналы о дальнейшем развитии событий.
При столь нестабильном внешнем фоне баланс рисков для рубля смещается в сторону ослабления от текущих комфортных уровней, близких к наиболее крепким значениям с середины прошлого года.
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