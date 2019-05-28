В условиях полного штиля в российском долговом и валютном сегментах вчера (сказался Memorial Day в США и Великобритании) источником интересных новостей стал Банк России.

Регулятор сообщил об изменении подхода к оценке кредитного риска по требованиям к суверенным заемщикам. Отныне вместо балльных страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств будет использоваться градация рейтингов долгосрочной кредитоспособности от международных рейтинговых агентств. Как одно из следствий данного нововведдения, вес, с которым вложения отечественных банков в российские суверенные еврооблигации давят на капитал, снизится со 100% до 50%.

Насколько мы понимаем, не претендуя на знание всех тонкостей расчета нормативов, изменение подхода не коснулось более краткосрочных вложений в ценные бумаги, которые влияют на достаточность капитала через компоненту «Рыночного риска». Тем не менее, данное решение, безусловно, повысит привлекательность инвестиций в суверенные еврооблигации для российских банковских игроков, которые в последние годы придают все больше внимания категории активов, взвешенных по уровню риска.

Денежный рынок

Объем остатков кредитных организаций на корсчетах в Банке России в ходе вчерашнего дня обвалился на 957 млрд руб. до 1.56 трлн руб., что соответствует ожидаемым объемам уплаты налогов. В таких условиях интерес участников рынка к еженедельному депозитному аукциону должен закономерно снизиться (в моменте размещены 1.37 трлн руб., из которых 1.2 трлн руб. через недельный депозит). Они будут частично истребовать ранее депонированные средства в пользу ликвидных остатков, особенно после уплаты налога на прибыль 28 мая. На этом фоне ставки фондирования могут вернуться на привычные для себя уровни: Ruonia о/н ближе к ключевой ставке (последний фиксинг 7.40%), а вмененная ставка валютного свопа овернайт до 8.0% (7.93%).

Тем не менее, мы не видим внешних и внутренних рисков для среднесрочных ставок на горизонте от 3 до 12- месяцев. Ставки на данном участке перешли в дрейф в ожидании заседания ЦБ (14 июня), и только обновленный ориентир монетарной политики сможет оказать на них влияние. Ставка процентного свопа IRS на горизонте 1 год стабилизировалась на уровне 8.10%, опережая коррекцию Mosprime 3-мес. (8.18%).