Минфину нет смысла проявлять излишнюю гибкость на первичных аукционах ОФЗ
После выходного дня в США российские государственные облигации провели еще одну спокойную сессию, пусть и с преобладанием позитивных настроений. Снижение доходностей для выборочных бенчмарков вдоль кривой ОФЗ составило умеренные 1-2 бп.
Помогли, прежде всего, «словесные интервенции» со стороны регуляторов. Так, глава ЦБ Э.Набиуллина вновь упомянула, что преодоление инфляцией локального пика открывает дорогу к смягчению монетарной политики. Затем К.Вышковский, глава долгового департамента Минфина, рассказал о ряде мер, которые рассматривает ведомство: размещение новых выпусков еврооблигаций в 2019 году, отказ от идеи выкупа еврооблигаций в 2019 году, скорый запуск облигаций с привязкой к RUONIA «нового стиля». Как знают участники рынка, реализация данных мер привела бы к дальнейшему снижению объемов предложения новых ОФЗ-ПД (бумаги с фиксированной ставкой купона) на локальном рынке.
Сегодня, к слову, рынок увидит 2 хорошо знакомые серии облигаций – 3-летние 26209 (доходность 7.62%) и 15-летние 26225 (доходность 8.15%). Как мы указывали прежде, в текущих обстоятельствах Минфину нет смысла проявлять излишнюю гибкость на первичных аукционах. Мы полагаем, что ведомство просто соберет весь спрос, который поступит без премии по доходности ко вторичным котировкам бумаг.
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