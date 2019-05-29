На глобальных площадках наблюдается снижение аппетита к рисковым активам. Вчера американский индекс S&P500 снизился на 0.8%, а индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) оказался в минусе на 0.5%. Кроме того, доходности по американским государственным облигациям продолжают снижаться, а вероятность того, что ФРС снизит ключевую ставку в конце текущего года, рынок оценивает на уровне 85%.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остаются торговые противоречия между США и Китаем. Вчера китайское информационное агентство Global Times сообщило, что Китай всерьез рассматривает ограничение экспорта редкоземельных металлов в США. Кроме того, в некоторых китайских СМИ и социальных сетях звучат призывы к населению отказаться от американской продукции и покупать китайские аналоги. Таким образом, градус напряженности в отношениях между США и Китаем остается высоким и, скорее всего, останется таким до вероятной встречи лидеров двух стран на саммите большой двадцатки в конце июня.

Пара EURUSD в моменте 1.116. Поддержку американской валюте вчера оказали сильные данные по индексу потребительской уверенности в Штатах, который оказался лучше ожиданий аналитиков.

Сегодня будет опубликована преимущественно второстепенная макроэкономическая статистика. В Германии ожидается публикация данных по рынку труда, а в США будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда.