Банк "Санкт-Петербург": непростое начало года
В 1к19 чистая прибыль Банка Санкт-Петербург снизилась на 30% г/г, до 1,3 млрд руб., на фоне опережающего роста операционных расходов, исходя из чего показатель ROE составил 6,8% (самый низкий уровень с 3к16). Чистая прибыль, несмотря на неожиданно высокий чистый процентный доход, оказалась на 8,7% ниже консенсус-прогноза (по данным банка от 24 мая 2019 г.), что обусловлено убытками по курсовым разницам в размере 380 млн руб. и более значительными по сравнению с консенсус-прогнозом операционными расходами и отчислениями в резервы. Банк показал высокий темп роста розничных кредитов, что, однако, не поддержало чистую процентную маржу, но создало угрозы для стоимости риска на ближайшие кварталы. Следует отметить, что все основные банки активно наращивают необеспеченное потребительское кредитование – общий портфель в настоящий момент растет более чем на 20% г/г, то есть быстрее, чем в прошлом году. В связи с этим возникает вопрос о качестве этого роста.
Между тем наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 69 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 28%. По бумагам Банка Санкт-Петербург подтверждаем рекомендацию Покупать.
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