В пятницу 31 мая Транснефть объявит свои финансовые результаты по МСФО за 1к19. По нашим оценкам, в отчетном периоде EBITDA компании повысилась по сравнению с предыдущим кварталом примерно на 3%, главным образом за счет сезонного снижения операционных расходов. В то же время мы прогнозируем сокращение чистой прибыли на 6,7% к/к вследствие убытка от курсовых разниц на сумму 5,1 млрд руб. Мы не ожидаем какой-либо существенной реакции на публикацию отчетности со стороны рынка, поскольку основными темами, вызывающими беспокойство инвесторов, на наш взгляд, остаются неопределенность относительно потенциальных расходов Транснефти на устранение последствий и выплату компенсации, связанной с загрязнением нефти в трубопроводе Дружба, а также их влиянии на размер дивидендов. В отношении акций Транснефти мы подтверждаем рекомендацию Покупать, исходя из прогнозной цены на 12-месячном горизонте в 225 тыс. руб., соответствующей полной доходности в 49%.

Снижение выручки вследствие сокращения доходов от продажи нефти. По нашим расчетам, в 1к19 выручка Транснефти от предоставления услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов повысилась на 0,6% к/к (до 185 млрд руб.) благодаря тому, что снижение поставок нефти (-3% к/к), связанное с сокращением ее добычи на те же 3% к/к в рамках соглашения ОПЕК+, компенсировалось индексацией тарифов Транснефти на 2019 г. (+3,9%) и увеличением объема транспортировки нефтепродуктов, по нашим оценкам, почти на 6% к/к. Разница в размере выручки по сравнению с предыдущим кварталом, как мы полагаем, будет в первую очередь определяться снижением выручки от поставок нефти в Китай в рамках контракта с CNPC на 12% к/к (до 49 млрд руб.) вследствие снижения цен на нефть в отчетном периоде. Прочая выручка компании, по нашим расчетам, существенно не изменилась. В результате, согласно нашим оценкам, общая выручка составит 257 млрд руб., сократившись на 2,5% к/к.

Рост EBITDA за счет сезонного снижения операционных расходов. Необходимо отметить, что ряд статей операционных расходов Транснефти, таких как расходы на оплату труда, ремонт и обслуживание и закупку материалов, характеризуются выраженной сезонной динамикой и, как правило, снижаются после роста в 4-ом квартале предыдущего года. Мы полагаем, что в этом смысле 1к19 не будет исключением, и прогнозируем сокращение перечисленных статей расходов на 23% к/к. В свою очередь снижение цен на нефть должно было отразиться на затратах на покупку нефти для перепродажи, которые, по нашим оценкам, снизились на 16% к/к. В результате, по нашим расчетам, EBITDA компании в 1к19 повысилась на 3,4% к/к, достигнув 123 млрд руб.

Снижение чистой прибыли вследствие убытка от курсовых разниц. По нашим расчетам, Транснефть понесла убыток от курсовых разниц в размере 5,1 млрд руб. вследствие укрепления рубля в 1к19 на 7% к/к (по состоянию на конец квартала). Для сравнения, в 4к18 компания получила доход от курсовых разниц на сумму 4,2 млрд руб. Прибыль от долевого участия в аффилированных структурах, по нашим оценкам, в 1к19 повысилась до 4,7 млрд руб. против 3,9 млрд руб. в предыдущем квартале. Существенных изменений остальных не операционных статей мы не ожидаем и также пока не закладываем каких-либо резервов на устранение последствий и выплату компенсаций в связи с загрязнением нефти в трубопроводе Дружба. В результате мы прогнозируем сокращение чистой прибыли на 6,7% к/к, до 50 млрд руб. Исходя из коэффициента дивидендных выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, дивиденды по акциям Транснефти за 2019 г., по нашим расчетам, составят 12 300 руб. на акцию, что при текущей рыночной цене акций соответствует дивидендной доходности в 7,8%. В то же время отметим отсутствие определенности относительно того, по какому принципу и насколько размер дивидендов может быть скорректирован с учетом расходов на уплату компенсаций в связи с инцидентом с загрязнением нефти, и произойдет ли это вообще.