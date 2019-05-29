Дивидендная доходность акций "Магнита" может составить 4,5%
Акции «Магнита» дорожают третий день подряд, отскакивая от майского минимума на уровне 3544 руб. Последние полтора месяца бумаги предпринимают попытки завершить нисходящий торговый канал и выбраться в более-менее комфортное плато, но пока это выглядит не очень результативным.
Тем не менее, с фундаментальной точки зрения компания вполне устойчива, а постоянные провалы ценных бумаг связаны, на мой взгляд, с не самым высоким уровнем доверия инвесторов к менеджменту компании. Стратегически, бумага может выбраться в область 3700-3800 рублей без особенных усилий и на спокойном внешнем фоне.
Годовое общее собрание акционеров «Магнита» запланировано на 30 мая. Реестр для получения дивидендов закроется 14 июня, то есть, последний день с дивидендами бумаги компании будут торговаться 11 июня. Ранее сообщалось, что всего на выплату дивидендов по итогам 2018 года будет направлено 16,996 млрд руб. Дивидендная доходность может составить около 4,5%, если цена на закрытие окажется около 3630 руб. за акцию.
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