"Лонги" по "Татнефти" все еще опасны
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги М. Видео (+2,73%) и котировки Русснефти (+2,66%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 1,34%. В лидерах падения были котировки Русала (-1,62%) и обыкновенные акции Мечела (-1,25%).
C технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти вновь предпринимают попытки роста, но, как и ранее в этом месяце, остаются под давлением средней полосы Боллинджера (714,60 руб), а также сопротивления 725 руб. Сила восходящего тренда, судя по ADX дневного графика, по-прежнему невысока, поэтому открывать “длинные” позиции от текущих уровней пока что опасно. При закреплении выше 725 руб бумаги могут развить рост к 740 руб и выше.
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