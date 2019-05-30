Акции Газпрома ускорили рост на торгах Московской биржи после публикации отчета за 1-й квартал 2019 года по МСФО, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков.

Газпром сократил объем поставок газа в Европу на 13% в 1-м квартале, на внутреннем рынке продажи в натуральном выражении снизились на 4,5%. Общее снижение поставок составило 8,6%. Причиной стали природно-климатические условия и динамика заполнения ПХГ. Однако выручка от продажи газа увеличилась на 6% на фоне роста цен в рублевом выражении. На постсоветстком пространстве цены увеличились на 25% за год, в Европе — на 29%. Общая выручка за год увеличилась на 7,1%, до 2,29 трлн руб.

Операционные затраты Газпрома увеличились на 8% за год, что заметно выше инфляции и это происходило на фоне снижения объема поставок. Основное влияние на рост расходов оказали налоги, амортизация, плата за транспортировку, то есть, в основном, не подконтрольные обществу статьи.

Операционная рентабельность Газпрома снизилась с 21,4 до 20%. Это высокий уровень, я не вижу причин для ее ухудшения в этом году. Причиной роста прибыли стали положительные курсовые разницы. Обесценение рубля на 15% привело к получению 184 млрд руб. прибыли против 21 млрд руб. убытка в прошлом году. Долговая нагрузка остается низкой, чистый долг компании 2,8 трлн руб. ($43 млрд).

К положительным факторам стоит отнести рост основных финансовых показателей и низкую долговую нагрузку (менее 1,1х EBITDA). К негативным — снижение объемов поставок, опережающий рост затрат, а также то, что значительная часть роста выручки и прибыли обусловлена обесценением рубля за год.

Консенсус-прогноз — 210 руб. достигнут и, я полагаю, что основные инвестдома вскоре поднимут целевые цены и рекомендации. В фокусе позитивные изменения. Во-первых, это рост цены на углеводороды. По 2-м квартале выручка может составить 2,4-2,45 трлн руб. При этом, рост расходов компании, вероятнее всего, не превысит 4 п.п., таким образом, операционная прибыль ожидается около 470 млрд руб. Во-вторых, компания повышает размер дивидендов до 50% от прибыли. Низкий долг будет способствовать тому, что компания не откажется в обозримом будущем от этого решения. Прогноз прибыли: 1,3 и 1,37 трлн руб. в 2019 и 2020 г. соответственно, что предполагает дивиденд (около 29 руб. на акцию).

Дополнительный драйвер: ввод в действие новых транспортных коридоров. Вероятнее всего, это случится не в текущем, а уже в будущем году из-за бюрократических проволочек в Европе. Но дополнительные 70 млрд куб. м газа — это свыше 800 млрд руб. выручки, которые пока не учтены в большинстве моделей. Ожидаю, что акции продолжат рост, цель 240 руб. до конца года.