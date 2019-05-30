Подорожавшая под закрытие вчерашнего дня нефть обеспечила сегодня, в четверг, 30 мая, небольшую поддержку всем финансовым рынкам. Так, если вчера все мировые фондовые индексы торговались в «красной» зоне, сегодня красный разбавился «зеленым»: в плюсе уже большинство европейских индексов и часть азиатских.

Неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, по оценке API, вернуло котировки Brent спот к уровням выше $69 и дало надежду нефтяным быкам на то, что сырьевой рынок пока не в профиците.

Несмотря на то, что риторика Китая по торговому конфликту США по-прежнему выглядит довольно жесткой, однако там видятся указания на готовность к возобновлению диалога. Из этого можно сделать вывод, что саммит G20 в конце июня вполне может стать отправной точкой для новых переговоров, особенно если за это время стороны начнут спекулировать новыми угрозами (включая запрет на экспорт редкоземельных металлов из Китая или пошлины на оставшиеся $300 млрд китайского импорта). Также влияние на «сговорчивость» сторон может оказать макростатистика, которая ожидается к публикации в ближайшие недели. Если данные по Китаю или США окажутся слабее прогнозов, мотивация обеих стран к поиску компромисса явно повысится.

Отечественный рынок, тем не менее, выглядит довольно позитивно: индекс Мосбиржи прибавляет 0,3%, в то время как РТС – 0,7%. Высокий интерес инвесторов к бумагам компаний нефтегазового сектора поддерживает на плаву и индексы широкого рынка. Главным триггером спроса на акции сектора сегодня оказала сильная отчетность Газпрома, которая подогревает спекуляции на тему высоких дивидендов уже за 2019 год, даже при отсутствии повышения коэффициента выплат.