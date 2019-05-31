Российский рынок акций накануне продолжил движение наверх и вновь переписал исторические максимумы. Индекс МосБиржи в моменте достигал отметки 2665 п. Мы видим, что инвесторы настойчиво игнорируют внешний негатив, и этот процесс уже выглядит избыточным.

В четверг главным драйвером роста индексов были акции Газпром (+2,9%), подскочившие на позитивной отчетности за I квартал и сообщениях о разработке дивидендной политики. В моменте цена поднималась в район 216-217 руб., во что еще месяц назад было трудно поверить. В текущей ситуации бумаги нам кажутся перегретыми и есть смысл фиксировать длинные позиции или даже открывать спекулятивный шорт на короткую дистанцию.

Эффект от роста дивидендов Газпрома до 16,61 руб. уже заложен в цену, а по итогам 2019 г. они даже могут снизиться, чего не исключил CFO компании Александр Иванников. В условиях сильной перекупленности есть все основания ожидать коррекцию, что в том числе может сказаться и на всем индексе МосБиржи.

Финансовые результаты под закрытие торгов вчера опубликовал Аэрофлот. Убыток в I квартале по МСФО составил 15,7 млрд руб., тогда как года назад потери были на уровне 10,4 млрд руб. Цифры могут локально напугать инвесторов, однако прошедшая волна падения цен на нефть частично сглаживает эффект (ожидание снижения топливных издержек). Не исключаем спуск бумаг в сторону 80-85 руб.

Цены на нефть вчера рухнули на 3,7%. При этом каких-то новых вводных не появлялось. Статистика по запасам нефти и добыче в США не должна была вызывать такой реакции. Здесь речь идет о банальном сентименте, который все больше и больше становится «медвежьим». Постоянные разговоры в последние недели о негативно влиянии торговых войн вкупе с ожиданиями замедления темпов роста мировой экономики ухудшают общий фон, заставляя трейдеров более резко реагировать на локальные негативные факторы, нежели в спокойной ситуации. Это стандартная рыночная психология.

По фьючерсам Brent ранее мы обозначали цели около $66. Сегодня этот уровень практически достигнут. Будет ли разворот? Пока для этого нет предпосылок. Драйверы для роста смещены по времени ближе к середине июня, то есть к заседанию ОПЕК+. А пока стоит учитывать, что сегодня последний день обращения июльских фьючерсов Brent. Следующие августовские торгуются в большой бэквордации – ниже $65. Ближайшие сильные технические поддержки находятся лишь около $62,8.

Буду сильно удивлен, если российскому рынку акций удастся проигнорировать и текущее снижение нефти. На мой взгляд, с учетом попутного падения на западных площадках и на рынке нефти индексу МосБиржи будет крайне сложно продолжить восходящий тренд. Кроме того, на графике начинают появляться локальные разворотные сигналы, указывающие на затухание силы покупателей (дивергенции на 4-часовом таймфрейме). Добавим к этому сильное расхождение в динамике нашего рынка и стоимости нефти в рублях, которое после вчерашнего дня выглядит совсем неоправданным.

Сегодня открытие торгов на российском рынке ожидается на отрицательной территории. Внешние факторы не располагают к росту. Дополнительный негатив идет из Китая, где вышли слабые данные по PMI в промышленном секторе (49,4 против прогноза 49,9 и 50,4 в апреле). Кроме того, Дональд Трамп в своем Twitter сообщил о новых пошлинах в отношении товаров из Мексики, продолжая вовлекать страну в торговые войны.

«10 июня США введут 5%-ый тариф на все товары, ввозимые из Мексики, до тех пор, пока будут прибывать нелегальные мигранты. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена», – написал Трамп.

В сложившихся условиях стоит рассмотреть хеджирование портфелей путем короткой продажи фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. По индексу МосБиржи ближайшая техническая точка опоры сместилась к уровню 2570 п.

Что касается пары USD/RUB, то сейчас риски смещены в сторону роста курса. Не исключено, что в ближайшей перспективе мы можем увидеть движение доллара в сторону 66-66,3, что главным образом может быть обусловлено слабостью на рынке нефти.

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,73%, нефть Brent в минусе на 0,88%

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет ниже уровня закрытия четверга, чуть более чем на 0,25%.