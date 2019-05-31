По итогам торгов 30 мая индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2659,52 п., а РТС — на 0,83% до 1286,52 п. В течение дня ситуация на российском рынке менялась от позитивной к негативной, но вечер остался за оптимистами. Индекс МосБиржи даже переписал исторический максимум, добравшись до отметки 2665,28 п. «Газпром» подорожал на 2,88% благодаря отчётности и заявлениям в рамках телеконференции. Во-первых, прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в I квартале на 44% до 535,908 млрд рублей. За весь прошлый год «Газпром» заработал около 1,5 трлн. В рамках конференции по итогам квартала, компания сообщила о том, что разработает новую дивидендную политику, планируя представить её в течение 2-3 лет. Возможно, что выплаты будут доведены до 50% от прибыли по МСФО. Минимальный порог дивидендных выплат пока устанавливаться не будет, но «Газпром» не исключает дальнейший рост выплат акционерам. «Аэрофлот» подешевел на 0,77%, отчитавшись об увеличении убытка по МСФО в I квартале на 51,2% до 15,746 млрд рублей. Существенный прирост расходов на топливо стал одной из причин столь слабого результата. «ВТБ» (-0,27%) снизил прибыль по МСФО в I квартале на 16,2% до 46,5 млрд рублей. Однако отчётность всё же оказалась лучше ожиданий рынка. Лидерами дня стали бумаги «Татнефть» (+3,88%), привилегированные «Транснефть» (+2,08%), Yandex (+1,25%) и «ФосАгро» (+1,24%). Слабее всех оказались «Интер РАО» (-3,17%), «Мечел» (-1,71%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-0,6%) и «Распадская» (-0,57%). Активность была средней в сравнении с последними неделями. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 47,216 млрд рублей.

Сам рубль провёл весьма волатильные торги. В течение дня укреплялся до 64,877 за доллар на фоне попытки нефти вернуться к отметке $70 за баррель. Кроме того, глава ЦБ РФ Э. Набиуллина выступала в Госдуме и подтвердила возможность снижения ставки регулятора в II-III кварталах в связи с исчерпанием проинфляционных факторов. Однако к вечеру пессимизм в нефти приобрёл суровые черты и котировки Brent оказались ниже $67 за баррель Brent. В целом волатильность пары USD-RUB остаётся невысокой, но тенденция к активному снижению цены барреля всё же оказывает давление на российскую валюту. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,31% до 65,17, а евро на 0,32% до 72,55.

Американские индексы завершили день ростом, но международная торговля получила очередной удар. Д. Трамп объявил о 5% пошлине на все товары из Мексики. Более того, по его словам, тарифы будут расти до тех пор, пока не решится проблема с нелегальной эмиграцией. В 2018 году экспорт из Мексики в США составил более $346 млрд. Впрочем, новости о новом фронте торговой войны поступили уже после закрытия регулярной сессии. Вице-председатель ФРС Ричард Клорида выступал на экономическом клубе в Нью-Йорке. В частности, он сообщил, что ФРС будет учитывать такие факторы, как удержание инфляции ниже целевых 2% и риски спада под влиянием финансово-экономической ситуации в мире, для определения направленности монетарной политики. Оценка роста ВВП США в I квартале была снижена до 3,1% с 3,2% в первом рассмотрении. Торговый дефицит в апреле оценивался на уровне $72,1 млрд по сравнению с $71,4 в марте. Объём незавершённых сделок с недвижимостью снизился за апрель на 1,5%, а за год упал на 2%. По итогам дня DJIA вырос на 0,17% до 25169,88 п., а S&P 500 на 0,21% до 2788,86 п.

Объявление о 5% тарифах США для Мексики с 10 июня застало азиатские рынки врасплох. Основной удар приняли на себя производители автомобилей, которые используют территорию Мексики для сборки и дальнейшей поставки в США. Однако это был не единственный повод для пессимизма. Индекс производственной активности Китая от Национального бюро статистики упал в мае до 49,4 п. по сравнению с 50,1 п. в апреле и прогнозом 49,9 п. Индекс деловой активности в сфере услуг остался на уровне 54,3 п. Из позитива можно отметить снижение безработицы в Японии до 2,4% в апреле, а также рост промышленности на 0,6% при ожиданиях повышения лишь на 0,2%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20648,44 п. (-1,40%), Hang Seng — 26998,17 п. (-0,43%), Shanghai Composite — 2907,22 п. (+0,05%).

Новости о дальнейшей эскалации торговой войны США с остальным миром вновь привели к падению котировок нефти. Кроме того, отчёт Минэнерго США накануне оказался не столь оптимистичным для «быков». Согласно данным ведомства, на неделе, завершившейся 24 мая, коммерческие запасы нефти в США сократились лишь на 0,3 млн баррелей до 476,5 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 1,6 млн баррелей. Импорт сырой нефти на отчётной неделе сократился на 81 тыс. баррелей в день до 6,9 млн баррелей суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,3 млн баррелей общих топливных поставок в сутки, или —2,0% за год, 9,5 млн баррелей бензина в сутки, или —2,2% за год, а также 4,0 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —2,6% за год. Иными словами, мы не только наблюдаем запасы, превышающие на 5% средний показатель за пять лет, но и снижение потребления нефтепродуктов. Плюс к этому добыча в США увеличилась за неделю на 100 тыс. баррелей до 12,3 млн баррелей в сутки. К 9:00 мск августовский Brent — $64,55 (-1,19%), WTI — $55,96 (-1,11%), золото — $1297,2 (+0,37%), медь — $5838,96 (-0,21%), никель — $12110 (-0,50%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 98,12 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,113 (+0,01%), GBP-USD — $1,261 (+0,05%), USD-JPY – 108,91 (-0,61%).

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,176%, указывая на дальнейшее бегство капитала из риска. Об этом же говорит укрепление иены. Однако для отечественного рынка более важным является то, что нефть вновь оказалась в среднесрочном тренде на снижение, что будет давить как на акции, так и на курс рубля. Пятницу отечественный рынок начнёт в минусе, хотя ослабление рубля способно ограничить негатив для индекса МосБиржи.