Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном внешнем фоне. Падающие нефтяные котировки марки Brent и заявления президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах будут давить на российскую валюту.

ИНДЕКСЫ

В пятницу в условиях слабого внешнего фона и коррекции нефтяных котировок Михаил Поддубский из Промсвязьбанка ожидает коррекции индекса в район 2620-2640 пунктов.

Антон Старцев из компании "Олма" полагает, что в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов.

"Неожиданное объявление президента США об установлении пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с 10 июня с возможностью повышения до 25% с 1 октября (если мексиканская сторона не предпримет меры по решению проблемы нелегальной миграции) способствует усилению нервозности на рынках, включая сырьевые – инвесторы вынуждены учитывать в прогнозах высокую вероятность негативного влияния "торговых войн" на агрегированный спрос", — комментирует он.

"На таком фоне российский рынок акций откроется в минусе. Причем, по логике, нисходящий тренд должен получить развитие и в течение дня. Но последние дни для российского рынка акций логика не работает – покупки могут идти и при негативном внешнем фоне", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль из-за усиления спроса на "защитные активы" на фоне эскалации "торговых войн", считает Старцев из компании "Олма".

В пятницу рубль будет находиться под давлением распродаж на рынке нефти и закрытием позиций перед выходными, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". По его подсчетам, пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 64,8-65,8 рубля.

"Что касается российской валюты, то ситуация не очень радужная. Если внешний фон не начнет улучшаться, то рубль в паре с долларом потихоньку двинется в сторону отметки 66 с остановкой на раздумье в районе 65,4-65,5", — считает Антонов из "Алор Брокер".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили четверг неуверенным ростом на фоне неопределенности относительно торговых отношений с Китаем и внутренней статистики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра падают на 0,86-0,89%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,08%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,41%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, японский Nikkei 225 упал на 1,63%.

Стоимость нефти падает на 1,15% — до 64,58 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,02% — 1,1131 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос на волне увеличения капитализации большинства нефтегазовых компаний, в лидерах роста – акции "Газпрома" на корпоративных новостях.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 20 копеек – 65,17 рубля, евро — на 23 копейки, до 72,55 рубля, следует из данных Московской биржи.