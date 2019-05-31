Торги на фондовых биржах США в четверг завершились коррекционным ростом основных индексов на 0,1-0,3%. Статистика свидетельствовала о пересмотре темпов роста ВВП в 1-м квартале в сторону небольшого понижения, в то время как индекс незавершенных сделок по продаже домов в стране упал. Данные указали на некоторую слабость экономики, тем самым увеличив вероятность снижения процентных ставок ФРС позже в этом году.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,8%. Дональд Трамп уже после завершения основных торгов ошарашил рынки, заявив о введении пошлин на импорт всех товаров из Мексики с 10 июня в размере 5%. Президент обещал впоследствии продолжить повышение тарифов вплоть до 20%, если Мексика не предпримет эффективных мер по борьбе с нелегальной эмиграцией. В результате склонность к риску на мировых площадках резко пошла вниз, и инвесторы стали еще больше опасаться замедления глобальной экономики.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5% в рамках локальной коррекции.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 1,6%. На рынках Китая индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Дополнительное давление на настроения оказывают данные о падении индекса деловой активности в промышленности КНР в мае с 50,1 до 49,4 пункта (ожидалось 49,9 пункта), что говорит о замедлении в секторе. Аналогичный индикатор сферы услуг при этом остался на отметке 54,3 пункта.

Нефтяные фьючерсы утром теряют чуть более 1% после падения почти на 4% накануне, которое увело котировки к минимумам с марта текущего года. Цены ушли в пике после того, как данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на прошлой неделе чуть менее чем на 300 тыс баррелей, существенно меньше ожиданий, а также возвращение нефтедобычи к рекордной отметке 12,3 млн баррелей в день. Кроме того, торговые войны и слабые данные по производственному сектору Китая утром в пятницы усиливают опасения относительно замедления спроса на “черное золото”.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга повышением, а рублевому индикатору в течение дня даже удалось обновить исторический максимум и выйти за рамки краткосрочного диапазона 2615-2645 пунктов. Индекс РТС оставался в диапазоне 1270-1300 пунктов. С технической точки зрения оба индикатора еще обладают потенциалом краткосрочного повышения, но фундаментальные факторы в пятницу будут толкать их ниже.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро, но снижение, с учетом обвала на нефтяных площадках, было совсем небольшим. Пара доллар/рубль, закрепилась выше сопротивления 64,85 руб, что увеличивает шансы на возвращение к максимумам мая, в район 65,60 руб. Пара евро/рубль смогла остаться ниже 72,55 руб, где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, но внешний фон в пятницу может заставить ее уйти выше указанной отметки и направиться в район 73 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением в связи с мировым уклонением инвесторов от риска из-за обострения торгового конфликта. Особенно негативным фактором для рынка РФ и рубля выступает обвал нефтяных цен. Пятница на российских биржах, скорее всего, пройдет под знаком снижения, но не исключено, что и на этот раз российский рынок покажет иммунитет к внешнему пессимизму и снизится лишь умеренно.