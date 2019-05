Ну вот и подошел к концу последний весенний месяц. И он, к сожалению, полностью оправдал все опасения инвесторов, которые связаны с этим месяцем. Sell in may… Начинался май за здравие — на исторических хаях, а завершается на отметках, откуда открывается путь в пропасть.

Позавчера основной индикатор американского фондового рынка — индекс S@P500 уверенно пробил уровень сопротивления на отметке в 2800 пунктов. И вчера по всем канонам технического анализа мы должны были оттестировать этот уровень уже снизу вверх на предмет прочности теперь уже уровня сопротивления. И надежды на то, что мы будем расти и вновь сможем подойти к этому уровню, были более чем обоснованными. По крайней мере, по итогам первой половины дня все свидетельствовало в пользу возможного небольшого роста. И действительно, торги начались в зеленой зоне с ростом в пределах 0,5%. И тот же индекс S&P500 почти дошел до отметки в 2800 пунктов, не дотянув до него буквально чуть-чуть. Однако быки не долго радовались и после выхода данных о запасах нефти и разворота нефтяных котировок вниз туда же пошел и весь фондовый рынок. Конечно, не столько стремительно, как черное золото, но все же достаточно уверенно. И вся вторая половина торгового дня прошла в борьбе за то, где же закроется рынок в красной или зеленой зоне. К счастью, быкам в конце торгов все удалось одолеть медведей, но рост в несколько десятых процента все же никого не впечатлил.

На отраслевом уровне также особых успехов никто не достиг. Лучшими были акции технологических компаний со средним ростом в 0,5%. Однако, учитывая массированные продажи в этом секторе в предыдущие дни, рост в 0,5% (а по некоторым акциям еще и меньше!) может в итоге оказаться всего лишь «отскоком дохлой кошки».

Ну а главными пострадавшими вчера были акции сырьевых компаний и прежде всего акции независимых нефте- и газодобывающих компаний, где потери составили от 2 до 4 процентов от их капитализации. Правда, на фоне 4-х процентного снижения цен на нефть такие потери кажутся даже не такими уж и большими. Могло быть и хуже!

На уровне акций отдельных эмитентов по итогам вчерашних торгов, к сожалению, мало кого можно выделить с положительной стороны. Ну разве что «сладкую парочку» — ритейлеров Dollar General (DG, +7,16%) и Dollar Tree (DLTR, +3,14%), которые до начала торгов отчитались по итогам 1-го квартала и их финансовая отчетность явно взбодрила покупателей.

А вот одним из главных лузеров последних дней, в том числе и вчерашнего, можно однозначно признать акции пищевого гиганта Kraft Heinz (KHC, —4,46%), в отношении которого продолжается расследование со стороны SEC. Только на этой неделе акции компании потеряли еще более 15% своей стоимости. А за последний год превысили уже 50%. И, судя по всему, это еще не конец.

Ожидания рынка 31 мая

Сегодня май громко хлопнет дверью и уйдет с гордо поднятой головой, как месяц, до конца исполнивший свой долг перед инвесторами и в очередной раз подтвердивший поговорку — присказку: Sell in may and go away! К величайшему сожалению и последний день мая «не минет чаша сия». В очередной раз постарался президент Трамп, который ночью объявил о введении 5-ти процентной ставки на всю мексиканскую продукцию из-за нескончаемого потока иммигрантов. И это только начало, поскольку тарифы эти будут подниматься каждый месяц еще на 5% вплоть до уровня 25% или же вплоть до того момента, когда иммигранты перестанут бесконечным потоком лезть в Соединенные Штаты. Но в последнее, конечно, вериться с трудом.

И какова же реакция на эту новость фондовых рынков? Об этом можно даже не писать — и так все понятно! «Стронг шорт» по всем фронтам. Европа с утра теряет уже более 1,5%. Чуть меньше, но все равно уверенно более 1% теряют фьючерсы на основные американские индексы. И на таком негативном фоне уже стали проявляться панические нотки. Тем более, что чисто технически, рынку сейчас есть куда падать и есть вероятность «поймать» его процентов на 5 — 7 ниже от текущих уровней. Но все же будем надеяться, что события не будут развиваться совсем уж по негативному сценарию.

Направление основного удара медведей будет все тем же — акции технологических компаний и крупнейших промышленных конгломератов, имеющих связи с Китаем. Плюс к этому — автомобилестроители (Мексика добавила риски). Ну, и конечно нефтянка, где вполне может произойти обрушение акций из-за обвала нефтяных котировок. Короче, все плохо. Но это похоже уже на «закошмаривание», и поэтому совет — все же не сильно поддавайтесь паническим настроениям. Они вполне могут оказаться ложными. Но что однозначно увидим, так это высокую волатильность. И поэтому особо нервным товарищам рекомендуем все же пристегнуть ремни и пока не лезть в рынок с попытками ловить «падающие ножи». Стоим в стороне и просто следим каким темпом будут дешеветь акции. И сейчас точно не время для покупок. Go away, если это возможно. Здоровее будете!