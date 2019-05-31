Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, завершила первый квартал с чистым убытком и увеличила операционный убыток в 2,2 раза

В первом календарном квартале текущего года выручка Uber увеличилась на 20%, до $3 млрд, а убыток составил $1 млрд. Финансовые результаты компании оказались в рамках консенсуса, причем Uber смог затормозить падение убытков, что дало позитивный сигнал инвесторам. На посвященном выходу отчета конференц-звонке топ-менеджмент компании отметил, что планирует серьезно сократить расходы благодаря конкурентным технологиям.

Однако, несмотря на позитивные моменты в квартальных результатах и дальнейших планах, трудности у Uber остаются. Если рассмотреть скорректированную выручку, из которой вычитаются бонусы водителям и курьерам, получается, что ее рост составил лишь 10%. Таким образом, частью доходов приходится жертвовать ради лояльности водителей и курьеров. В будущем это может стать большим риском для компании, когда рост в сегменте такси серьезно замедлится и компания не сможет платить бонусы водителям. В результате сотрудники сервиса начнут искать возможности для большего заработка и будут переходить к конкурентам Uber, в частности к Lyft или Gett.

Потенциально у Uber есть возможности для завоевания большой доли рынка, включающего автономное такси, доставку еды и транспортировку грузов и оценивающегося в $7-8 трлн. Однако высокие расходы на материальные бонусы грозят помешать компании реализовать текущие планы. Целевая цена по акции Uber — $63,80.