ПАО «Транснефть» представило финансовую отчетность за 1 квартал 2019 года. Выручка компании увеличилась на 15,5% г/г до 260,1 млрд руб. в основном за счет статьи выручки по оказанию стивидорных услуг на 15,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 14,6% г/г до 53,9 млрд руб., несмотря на рост операционных расходов, особенно в части себестоимости реализованной нефти. Положительный отчет «Транснефти» несколько разбавил негативный фон вокруг компании, связанный с загрязнением трубопровода «Дружба», где оператором выступает «Транснефть».

Ключевым вопросом для инвесторов в краткосрочной перспективе является объем выплачиваемых дивидендов за 2018 год. В апреле «Транснефть» сообщала, что рассчитывает направить 25-40% прибыли на дивиденды. Таким образом, размер дивиденда может составить около 7770-12440 руб. на акцию или около 5-8% дивидендной доходности. Тем не менее компания не исключает, что базу расчета дивидендов могут очистить от влияния курсовых разниц и переоценки вложений, в связи с чем объем дивидендов может уменьшиться до 5,5-9,4 тыс. руб. на акцию (3,5-6% дивидендной доходности). Таким образом, дивидендная доходность может быть ниже среднего по сектору. При этом промежуточные дивиденды за 2019 год пока что не планируются.

Несмотря на это, поддержку акциям в среднесрочной перспективе может оказать планируемая программа buyback, о которой менеджмент компании говорит еще с 2018 года. Таким образом, несмотря на отсутствие существенных драйверов в краткосрочной перспективе, акции интересны для долгосрочных инвесторов, поскольку компания выплачивает достойные дивиденды и сохраняет стабильные финансовые показатели.



