Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал ослабление против основных резервных валют. В итоге доллар превысил в конце недели отметку 65 рублей (65,59 рубля — максимума с начала мая), а евро тестировал сопротивление на уровне 73 рубля (73,13 рубля — у максимума с середины мая).

Усилившееся снижение рынка нефти – уже в район 63 долларов за баррель – к минимуму с февраля стало основным фактором давления на рубль. Геополитический фактор в виде риска эскалации торговых войн стал главным фактором бегства инвесторов от риска – и от нефти, и от рубля. При этом прохождение в РФ пика налогового периода мая также убрало поддержку у рубля.

В результате, доллар вечером в пятницу повышался за неделю на 80 копеек до 65,3 рубля, евро – на 60 копеек до 72,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом упала в район уровня 4,1 тысячи с 4,4 тысячи.

НЕФТЬ ЗАДАЛА НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ РУБЛЮ

Курс рубля повышался против основных резервных валют в начале недели по инерции на фоне сохраняющегося спроса на рублевую ликвидность. Попытки роста нефтяных котировок и пик налогового периода мая создавали позитивный фон для российской валюты. Рыночная активность была невысокой из-за выходного в США (Дня Памяти).

Однако укрепление рубля не продлилось долго и сменилось его ослаблением. Вначале инвесторы отыгрывали падение спроса на рисковые активы из-за возможного наложения штрафа Еврокомиссии на Италию в размере 3 миллиардов евро за превышение уровня госдолга и дефицита бюджета.

Инвесторы также продолжили следить за развитием темы американо-китайских торговых переговоров и выступлениями президента США Дональда Трампа в связи с этим. На пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио он выразил уверенность, что в будущем Китай и США заключат "замечательное торговое соглашение". Однако на текущих условиях Вашингтон к нему не готов, также отметил Трамп.

В качестве ответа Китай допустил, что запретит экспорт в США редкоземельных металлов, которые активно используются в производстве высокотехнологичных устройств. Между тем, Китай — один из немногих в мире, кто обладает большими запасами металлов этой группы.

Рынок нефти во второй половине недели ускорил снижение и за три торговых сессии провалился суммарно на 10%. Риски эскалации американо-китайской торговой войны играют свою роль, и возможное замедление темпов развития мировой экономики давит на стоимость "черного золота".

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США сократились за предыдущую неделю на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, хотя инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Также ведомство сообщило о росте добычи за этот период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о сигнале регулятора на смягчение монетарной политики не дали однозначных сигналов курсу рубля. С одной стороны, снижение ключевой ставки традиционно является поводом для игры на понижение национальной валюты. С другой, в ожидании этого растет спрос на рублевые долговые бумаги, что повышает спрос и на валюту РФ, и это поддерживает курс рубля.

Впрочем, были и более оптимистичные оценки главы Центробанка. Меры ЦБ РФ по дедолларизации снижают экономические и политические внешние риски для РФ, заявила Эльвира Набиуллина. Доля валютных кредитов и депозитов снижается, внешний долг также продолжает снижаться — за год он сократился на 12,4%, отметила она.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в слабом понижательном тренде на фоне ощутимого снижения рынка нефти. Общее падение аппетита к риску на мировых площадках вытолкнуло курс вверх из диапазона 64-65 рубля за доллар, в котором он находился с середины мая.

Аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ не стали ощутимой поддержкой для рубля на фоне упавшего спроса на риск. Ведомство в среду разместило облигации федерального займа ОФЗ двух серий всего на 45,5 миллиарда рублей при совокупном спросе в 108,4 миллиарда – в несколько раз меньше предыдущих аукционов.

Таким образом, с завершением налогового периода и на фоне возможной конвертации инвесторами получаемых дивидендов в валюту, рубль рискует остаться слабым в начале лета. Впрочем, снижение рублевой цены барреля нефти марки Brent в район 4,1 тысячи рублей пока свидетельствует об устойчивости российской валюты.