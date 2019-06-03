Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2619,24 п. до 2665,33 п., а РТС — с 1279,11 п. до 1287,09 п. Пара EUR-USD упала с 1,208 до $1,1172. USD-RUB поднялась с 64,47 до 65,43, а EUR-RUB с 72,26 до 73,04. Нефть Brent подешевела с $68,69 до $64,49. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2826,06 п. до 2752,06 п.

Источником проблем на финансовых рынках остаётся президент США. На минувшей неделе в торговой войне США против всего мира появился новый фронт. С 10 июня весь мексиканский экспорт в США будет обложен пошлинами в 5%. Если же Мексика не остановит поток нелегальных эмигрантов к середине осени, то пошлины повысятся до 25%. Продолжается подготовка американского законопроекта против «Северного потока-2». Можно с полной уверенностью говорить, что новая неделя вряд ли будет спокойней. К тому же новая неделя — это начало месяца, когда выходят наиболее важные экономические показатели.

В понедельник будут публиковаться индексы производственной активности от Японии до США. В США картину дня дополнят данные по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. Выступят представители ФРС М. Дэви, Р. Кворлс, Дж. Буллард.

Резервный банк Австралии может снизить ставку на 25 базисных пунктов до 1,25% на заседании во вторник. Великобритания выдаст статистику активности в строительстве. Инфляция в еврозоне могла замедлиться в мае до 1,3% с 1,7% в апреле. Безработица в еврозоне могла остаться на уровне 7,7%. В США ожидается статистика производственных заказов, а также выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла. В этот день также ожидаются выступления представителей ФРС Л. Брейнард, Дж. Уильямса. В России АФК «Система» отчитается по МСФО.

В ночь на среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Сингапур будет отдыхать в этот день. В остальном мире будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. В утреннем календаре стоит задержаться на пересмотренной оценке ВВП Австралии. Возможно, что рост в первые три месяца составил лишь 1,7% по сравнению с 2,3% ранее. Цены производителей еврозоны могли ускорить рост до 3,2% с 2,9% в апреле. Розничные продажи в еврозоне могли замедлить рост до 1,6% в апреле по сравнению с 1,9% в марте. В США выйдут первые данные по рынку труда. По прогнозам, ADP Services сообщит о 185 тыс. новых рабочих мест за май по сравнению с 275 тыс. за апрель. Также выйдет индекс ISM в непроизводственной сфере, отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет день «Бежевая книга» ФРС, в которой собраны очерки о развитии региональных экономик США. В России последний день с дивидендами по бумагам «ФосАгро», «САФМАР».

Четверг начнём с цифр по экспорту и импорту Австралии. Далее производственные заказы в Германии. Состоится выступление главы Банка Японии Х. Куроды. В Великобритании выступит глава Банка Англии М. Карни. В еврозоне уточнят оценку роста ВВП за I квартал. ЕЦБ проведёт заседание по ставке, но каких-либо изменений в денежной политике не ожидается. В США выйдет статистика по торговому балансу. Ожидается, что отрицательное сальдо в апреле увеличится до $50,7 млрд с $50,0 млрд в марте. Выступят главы ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс и ФРБ Далласа Р. Каплан. В России появится оценка инфляции за май. Ожидается, что она замедлится до 5,1% в годовом выражении по сравнению с 5,2% в апреле. «Русгидро» отчитается по МСФО.

Гонконг и Китай будут отдыхать в пятницу по случаю праздника драконьих лодок. В Японии вновь выступит глава Банка Японии Х. Курода, а также выйдет статистика по оплате труда и расходам домохозяйств. Кроме того, выйдет индекс опережающих экономических индикаторов, который мог упасть на 1,2% в апреле. Швейцарская безработица, по прогнозам, упала в мае до 2,3% с 2,4% в апреле. Далее статистика по германскому экспорту и импорту. Промышленное производство в Германии, вероятно, снизилось в апреле на 0,4%. И, наконец, в США опубликуют статистику по рынку труда. Ожидается, что в мае было создано 183 тыс. новых рабочих мест по сравнению с 263 тыс. в предыдущем месяце. Безработица останется на уровне 3,6%. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России появятся отчёт Сбербанка по РСБУ за первые пять месяцев. Бумаги «Акрон» будут торговаться последний день с дивидендами (135 рублей на акцию), «ММК» также последний день с дивидендами (1,398 рублей на бумагу).

В Morgan Stanley полагают, что рецессия в США может наступить в течение года, если продолжится торговая война. Впрочем, торговая война никому особо не помогает. В Китае индекс производственной активности от Caixin остался на уровне 50,2 п. в мае. Показатель новых заказов немного улучшился, а вот будущее производство, напротив, снизилось. В минувшие выходные в Китае были опубликованы документы, которые в прессе называют белой книгой, о ходе переговоров по торговым вопросам с США. Главная мысль публикаций состоит в том, что США являются ненадёжным партнёром по переговорам, а также своими решениями наносят вред мировой экономике. Фактически под сомнение поставлена возможность встречи Д. Трампа и Си Цзиньпиня в Японии на саммите G20. Самое интересное, что в документе говорится об отрицании обвинений по поводу кражи интеллектуальной собственности. США, собственно говоря, также не собираются смягчать свою позицию. В минувшую пятницу госсекретарь М. Помпео предупредил Германию о том, что использование оборудования Huawei приведёт к невозможности делиться с Берлином разведывательной информацией. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20368,59 п. (-1,13%), Hang Seng — 26895,06 п. (-0,02%), Shanghai Composite — 2900,84 п. (+0,07%).

Нефть продолжает дешеветь на опасениях глобальной рецессии. Кроме того, на прошедшей неделе в США увеличилось число активных нефтяных буровых на 3 штуки до 800 единиц. Впрочем, если брать месячный график, то сокращение происходит уже шесть месяцев подряд. Год назад в США работала 861 нефтяная буровая. На фоне растущих рисков глобальной рецессии и возможных интервенций центральных банков, золото нашло своих инвесторов. Котировки достигли максимальных значений за пару месяцев. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 738,81 тонны до 743,21 тонны. За месяц жёлтый металл подорожал на 2,6%, а за год на 1,4%. К 9:00 мск Brent — $61,34 (-1,05%), WTI — $53,18 (-0,60%), золото — $1316,2 (+0,39%), медь — $5829,04 (+0,15%), никель — $11965 (-0,43%).

Индекс доллара снижался на 0,1% до 97,65 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,13%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,118 (+0,05%), GBP-USD — $1,264 (+0,1%), USD-JPY – 108,2 (-0,06%).

Торговая война становится реальностью на длительную перспективу, и это уже повод искать активы с универсальной востребованностью или слабой зависимостью от американо-китайских пошлин. В какой-то мере, такие активы может предложить российский рынок. Газ, нефть, металлы, нефтехимия и т.д. востребованы в Европе и Азии без оглядки на американские барьеры. Естественно, что важным является вопрос цены, и обвал котировок нефти явно не способствует тому, чтобы бумаги нефтяников были лидерами предстоящей недели. Спрос на рубли также может оказаться слабым из-за бегства капитала от риска. С другой стороны, доходность российской валюты пока слишком привлекательная, чтобы её игнорировать.