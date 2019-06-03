Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают падение после обвала в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением основных индексов на 1,3-1,5% на фоне обострения торгового противостояния, которое на этот раз коснулось Мексики. Дональд Трамп пригрозил введением пошлин на весь объем мексиканского импорта, если страна не решит вопрос с нелегальной миграцией. Макроэкономические данные в США при этом свидетельствовали о слабости национальной экономики, провоцируя страхи надвигающейся рецессии.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4%. Негативные настроения на рынках сохраняются, хотя Китай и Мексика просигнализировали о готовности продолжать торговые переговоры.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1% вслед за глобальным уклонением от рисков.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 1,1%. На рынках Китая индексы не показывают единой динамики, изменяясь примерно на 0,5%. Китайская статистика неожиданно оказалась лучше прогнозов и показала сохранение индекса деловой активности в промышленности КНР в мае, по расчетам Caixin, на 50,2 пункта (ожидалось 50 пунктов). Власти Китая при этом намерены провести расследование в отношении американской FedEx, которое может стать ответной мерой после внесения в “черный список” компании Huawei.

Нефтяные фьючерсы утром теряют порядка 1% после обвала на 3,5-5% в пятницу, обеспеченного страхами замедления мировой экономики. Котировки, по сути, стремятся в район 60,50 долл (Brent) и 51,50 долл (WTI), у которых расположены нижние полосы Боллинджера недельного графика. На этой неделе существуют риски развития падения до указанных отметок. Пятничные данные Baker Hughes при этом показали рост числа нефтяных буровых установок на отчетной неделе на 3 единицы, до 800 единиц, умеренно негативный для цен сигнал. Показатель ранее упал по итогам трех недель подряд.

Основные события недели: уровень безработицы, розничные продажи, пересмотренный ВВП и инфляция в еврозоне, индексы деловой активности в секторе услуг Китая, стран Европы и США, заседание ЕЦБ, выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, внешнеторговый баланс США, ежемесячный отчет по состоянию рынка труда США.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС, несмотря на мировой негатив, завершили торги пятницы символическим повышением, а рублевый индикатор остался недалеко от исторического максимума 2665 пунктов. Индекс РТС находился в диапазоне 1270-1300 пунктов. С технической точки зрения оба индикатора подходят все ближе к зонам перекупленности, но еще обладают потенциалом повышения, препятствием для которого могут стать фундаментальные факторы. Ближайшими важными поддержками для рублевого и долларового индексов являются отметки 2640 и 1265 пунктов.

Рубль в пятницу продолжил ослабление против доллара и евро, темпы которого несколько ускорились. Пара доллар/рубль вернулась к максимумам мая, в район 65,60 руб, преодоление которого поставит следующей целью роста отметку 66 руб. Пара евро/рубль поднялась выше 73 руб, завершив день ниже сопротивления 73,20 руб, пробой которого нацелит ее на максимум мая и район 73,66 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль ощутят на себя давление со стороны ухудшения внешнего фона и вполне могут начать неделю в минусе. На прошлой неделе рынок РФ сохранял устойчивость, вопреки внешнему негативу, которую вполне может показать и на этой. Завершение дня ниже важных краткосрочных поддержек, однако, укажет на риски более масштабной фиксации прибыли и на российских площадках.