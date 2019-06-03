Перспективы нефти выглядят неблагоприятными на горизонте ближайших недель
Нефть завершила прошлую неделю самым резким падением с ноября прошлого года, потеряв с 30 мая более 12%. Нефтяные контракты, ранее минимально реагировавшие на ухудшение глобальных настроений, наконец, скорректировались, нагнав многие прочие рисковые активы по масштабам снижения.
В качестве причин падения цен на нефть можно указать возросшую вероятность возобновления переговоров между США и Ираном после заявлений госсекретаря США о готовности вернуться к переговорам без каких-либо обязательных условий, выполненных Ираном.
Кроме того, пятничные данные от Baker Hughes указали на возобновление роста количества буровых установок в США (+3 единицы).
С учетом сохраняющейся острой риторики по торговой войне перспективы нефти выглядят неблагоприятными на горизонте ближайших недель.
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