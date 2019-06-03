"Транснефть": подтверждаем рекомендацию "покупать"
Транснефть опубликовала отчетность за 1к19 по МСФО.
Результаты представляются нам сильными, поскольку EBITDA превысила наш и консенсус-прогноз на 5% и 7% соответственно, что обусловлено чуть более высокой выручкой и более низкими прочими операционными расходами.
Чистая прибыль совпала с нашей оценкой в связи с увеличением расходов на износ и амортизацию на 20% к/к и существенно более высокой долей миноритарных акционеров. Следует отметить, что в 1к19 компания не делала отчислений в резервы в связи с загрязнением нефти. Хотя результаты позитивны для восприятия акций компании, неопределенность в отношении потенциальных расходов и компенсационных выплат в связи с загрязнением, а также влияние этого фактора на дивиденды вызывает опасения инвесторов.
Наш прогнозная цена на 12 месяцев равна 225 тыс. руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 45%.
По бумагам Транснефти подтверждаем рекомендацию Покупать.
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