Amazon объявил, что приобретает компанию Sizmek, второго по величине игрока на рынке серверов онлайн-рекламы, который занимается динамической оптимизацией контента (DCO).

Ранее в Sizmek уже рассматривали вопрос продажи, поскольку компания представила слабую финансовую отчетность за 2018 год и кому же накопила высокий для себя долг $64,7 млн. Для Sizmek покупка со стороны более крупного игрока стала бы спасением от банкротства и решением ключевой проблемы бизнес-модели, при которой издержки на инвентаризацию растут быстрее, чем маркетологи фактически осуществляют платежи за рекламную кампанию.

В свою очередь, Amazon благодаря этой сделке может получить конкурентное преимущество на рынке серверов онлайн-рекламы, поскольку Sizmek является вторым по величине рекламным сервером после Google. С его помощью также у компании появляется больше возможностей собирать данные о пользователях и их покупательской способности в интернете. Это полезно для повышения лояльности онлайн-покупателей и является одним из ключевых приоритетов гиганта электронной коммерции. Таким образом, Amazon формирует цифровую экосистему рекламных технологий. Полагаю, доля компании на рынке цифровой рекламы в текущем году увеличится на 30%, до 8,8%, и сможет приблизиться к лидерам рынка — Google и Facebook, занимающих на нем 37,2% и 22,1% соответственно.

Хотя доходы от рекламы Amazon незначительны по сравнению с ее бизнесом электронной коммерции и облачных услуг, они составляют 4,3% от общей выручки и демонстрируют высокие темпы роста. В первом квартале прочие доходы компании, в основном за счет рекламы, выросли на 34%, до $2,7 млрд. На мой взгляд, в текущем году выручка от рекламы может увеличиться на 48,5% год к году, до $15 млрд. Целевая цена по акции Amazon до конца года — $1900.