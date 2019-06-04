Рынок акций РФ: пузырь надувается?
И вновь вчера российский рынок акций совершил малообъяснимый рывок, прибавив по итогам дня чуть менее 2,5% и уйдя далеко выше отметки 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи. И вновь никаких поводов для столь существенного роста не было: американские индексы провели день преимущественно в «красной» зоне, а нефть продолжила падение.
Во многом рост рынка был основан на взлете «Газпрома», за день подорожавшего на 9,5%. Основная причина этого – вынос с рынка шортистов, которые вполне обоснованно начали открывать короткие позиции по сильно перекупленной бумаге.
Правда, во второй половине дня подъем «Газпрома» и Сбербанка поддержали и остальные акции крупнейших эмитентов.
Сегодня с утра внешний фон положительный: подрастают американские фьючерсы, пытается развернуться нефть. Скорее всего, рынок акций откроется вблизи вчерашнего закрытия, но дальнейшая динамика в таких условия нашей оторванности от внешнего мира не поддается прогнозу и будет зависеть исключительно от притока денег на наш рынок.
Мы считаем рост последних недель аномальным и не отражающим реальной картины затухающей российской экономики, а сам рынок – сильно перегретым, особенно в последние дни. Поэтому покупки делать не советуем, за исключением, пожалуй, «Магнита» и «Полюса». Однако шорты открывать пока еще более опасно, что показывает вчерашний пример с «Газпромом».
Пока мы рекомендуем сосредоточится на мировых инструментах. Все говорит в пользу того, что в паре евро-доллар произошел разворот, и доллар какое-то время будет слабеть к мировым валютам. В связи с этим можно рискнуть и купить фьючерсы на евро-доллар, а также контракты на золото и серебро.
Вызывает тревогу нефть, где повторяется сценарий конца прошлого года, когда основное время распродаж приходилось на время работы фондовых площадок в Америке. Это говорит о том, что крупные американские фонды своими распродажами спровоцировали падение сырья. Когда снижение остановится – вопрос трудный. Быть может наметившееся ослабление доллара приведет уже сегодня к росту нефти. Поддержкой для «черного золота» являются отметки в районе 60, 57, а потом и 53 долларов за баррель.
Благоприятная ситуация на мировом валютном рынке поможет сегодня рублю, который так и не смог закрепиться выше сопротивления 65,5, где прорисовывается верхняя граница бокового канала. Сегодня рубль попробует уйти под отметку 65.
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