"Газпром": рекомендация понижена до "держать"
Акции Газпрома резко подорожали благодаря позитивным изменениям в сфере корпоративного управления – за последние три недели котировки опередили в росте индекс РТС на 36% и почти достигли нашей прогнозной цены на 12 месяцев, равной 3,80 долл. за одну акцию. Как мы полагаем, последовательное улучшение практик корпоративного управления действительно дает сильный импульс к росту стоимости бумаг компании, однако в настоящий момент рынок, по-видимому, забегает вперед, закладывая в цены будущие потенциальные изменения. Мы снижаем рекомендацию по акциям Газпрома до Держать, оставляя на прежнем уровне нашу прогнозную цену, которая теперь подразумевает ожидаемую общую доходность 12% (исходя из котировок на 15:30 мск).
Признаки изменений практик корпоративного управления. Рынок позитивно отреагировал на изменения в руководстве Газпрома (см. Ежедневный обзор рынка от 2 апреля) и повышение рекомендованных дивидендов, которые на момент объявления обеспечивали значительную дивидендную доходность на уровне 10%. Помимо этого, инвесторы оценили обязательство компании (наконец) принять новую дивидендную политику к концу года и заявление о намерении перейти на выплату 50% чистой прибыли по МСФО через два-три года. Вместе с тем в настоящий момент, на наш взгляд, рынок начал закладывать в цены будущие потенциальные изменения в практике корпоративного управления, давая компании «кредит доверия».
Потенциал роста реализован. Акции компании показали сильную динамику: за последние три недели их котировки выросли на 44% (для сравнения: значение индекса РТС за тот же период повысилось на 8%). В настоящий момент наша прогнозная цена на 12 месяцев предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 12%, в связи с чем мы понижаем рекомендацию по бумагам Газпрома до Держать. Фактическая стоимость акций может превысить нашу оценку в случае дальнейших положительных изменений в сфере корпоративного управления – принятия привлекательной дивидендной политики, улучшения практики раскрытия информации, повышения эффективности инвестиций и т. д. С другой стороны, котировки могут оказаться ниже нашего прогноза в случае дальнейшего снижения цен на газ и нефть (которые упали на 26% г/г и 5% г/г соответственно за первые пять месяцев 2019 г.) и ослабления операционных показателей (объем экспорта газа в Европу сократился на 7% г/г за период с января по май 2019 г.).
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