Российский рынок стали в мае продолжил показывать опережающую динамику: внутренняя премия в ценах на горячий прокат осталась повышенной, спрос дополнительно увеличился. В настоящем материале мы начинаем анализировать ход реализации принятых правительством России национальных проектов, которые, на наш взгляд, будут определять уровень спроса на сталь в ближайшие шесть лет. Темпы расходования средств с начала года пока отстают от плана, но, судя по ускорению в последние месяцы, достигнут заложенных в бюджете параметров во 2п19, что дает основание для благоприятного прогноза по спросу на сталь на российском рынке на весь 2019 г.

Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в апреле–мае выглядели следующим образом.

• Сырье для конвертерного производства продолжило дорожать ввиду роста цен на железную руду. В мае продолжился рост цен на железную руду – они повысились на 9%, до 102 долл./т (62% Fe), в связи с дальнейшими перебоями в поставках с рудника Vale. Следует отметить, что мировые цены на лом отстали в росте от сырьевой корзины в составе железной руды и угля и поэтому могут повыситься в краткосрочной перспективе.

• Маржа производства сократилась из-за слабой динамики цен на сталь. Индексы PMI обрабатывающих отраслей ряда стран за апрель и май оказались ниже прогнозов. Это отразилось, в том числе, в снижении цен на сталь в США, Китае и Европе. В результате маржа конвертерного производства в Китае в мае уменьшилась на 14%, до 238 долл./т.

• Внутренняя премия в цене стали остается повышенной. Внутренние премии в цене горячекатаного рулона и арматуры в мае существенно не изменились. Премия в цене горячекатаного рулона осталась на высоком уровне в 90 долл./т, чему способствовала позитивная динамика локального спроса. Согласно предварительным оценкам производителей, в июне цены на арматуру могут вырасти на 1–4%, в то время как цены на горячекатаный рулон останутся на прежнем уровне.

• Потребление стали в России в апреле выросло на 7%. Общий внутренний спрос на сталь продолжает расти высокими темпами (+8% г/г за 4м19) за счет заметного роста спроса на арматуру (+15% в апреле).

• Расходы по нацпроектам отстают от плана, но заметно ускоряются. В связи с расходами на инфраструктуру в рамках реализации нацпроектов в ближайшие пять лет спрос на сталь в России, как мы ожидаем, будет расти в среднем на 5% в год. С начала нынешнего года из средств, выделенных бюджетом на инфраструктурное строительство в рамках реализации нацпроектов в 2019 г., было освоено всего 11%, однако в последние несколько месяцев эти инвестиции существенно ускорились, что позволяет ожидать, что до конца года данный процесс войдет в график. Это должно стимулировать спрос на сталь во 2п19.