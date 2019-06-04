Прогноз результатов "Русгидро" за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 21,2% г/г
РусГидро представит результаты по МСФО за 1К19 в четверг, 6 июня после МСК 14:00.
Мы ожидаем спада EBITDA и чистой прибыли на фоне спада выработки на 9% г/г. и роста затрат на топливо, который мы ожидаем на уровне +12% г/г. Отчасти нивелировать негатив должен рост цен РСВ на электроэнергию (9-11%), а на уровне чистой прибыли – положительный вклад переоценки форвардного контракта.
Мы считаем, что несмотря на посредственные результаты, акции продолжат находиться на восходящем тренде, который начался в конце прошлого года.
Мы не ожидаем резкой реакции рынка на выход отчетности, поскольку дивидендная политика, пересмотренная в конце апреля дивидендная политика фиксирует минимальный размер дивидендах выплат (на текущий момент подразумевающий доходность в 6,5%).
Конференц-звонок назначен на МСК 16:00.
Нам были бы интересны комментарии касательно сроков ввода дальневосточных станций, а также насчет параметров их модернизации в рамках программы ДПМ-2.
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