РусГидро представит результаты по МСФО за 1К19 в четверг, 6 июня после МСК 14:00.

Мы ожидаем спада EBITDA и чистой прибыли на фоне спада выработки на 9% г/г. и роста затрат на топливо, который мы ожидаем на уровне +12% г/г. Отчасти нивелировать негатив должен рост цен РСВ на электроэнергию (9-11%), а на уровне чистой прибыли – положительный вклад переоценки форвардного контракта.

Мы считаем, что несмотря на посредственные результаты, акции продолжат находиться на восходящем тренде, который начался в конце прошлого года.

Мы не ожидаем резкой реакции рынка на выход отчетности, поскольку дивидендная политика, пересмотренная в конце апреля дивидендная политика фиксирует минимальный размер дивидендах выплат (на текущий момент подразумевающий доходность в 6,5%).

Конференц-звонок назначен на МСК 16:00.

Нам были бы интересны комментарии касательно сроков ввода дальневосточных станций, а также насчет параметров их модернизации в рамках программы ДПМ-2.