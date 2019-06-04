Последняя конференция Apple, которая прошла 3 июня в Калифорнии, существенно не повлияет на доходы компании в будущем. Однако некоторые из представленных на ней новаций, возможно, обеспечат выручку компании новым драйвером роста. Конференция была главным образом посвящена презентации обновлений операционных систем для гаджетов компании. По сравнению с темной темой для iOS13, ускоренной разблокировкой телефонов и других устройств посредством распознавания лица владельца, установки приложения AppStore на Apple Watch более важное событие — появление iPadOS. В целом эта операционная система та же, что и на смартфонах, однако постепенно Apple намерена довести ее мощность до уровней, сопоставимых с производительностью десктопов и лэптопов.

Последние годы компания добавляла функционал и мощность в iPad, но операционная система не справлялась с привычным для пользователя ПК количеством задач. Планы Apple по трансформации планшетов становятся более понятными. Все обновления файловой системы, мультизадачности, Safari для ПК с возможностью загрузок — это шаги в правильном направлении. По итогам презентации складывается ощущение, что компания намерена довести выручку от iPad до былых максимумов. В 2013 году на продажах iPad производитель получил около $32 млрд, а в 2018-м — всего $18 млрд. При правильном подходе к разработке ОС и наращиванию мощности iPad Apple может увеличить продажи этого устройства до $32-33 млрд, но не раньше, чем к 2025-2026 году. Целевая цена по Apple до конца года составляет $226.