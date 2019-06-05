Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Большинство акций нефтегазового сектора корректировалось после роста накануне. Но это не помешало префам Татнефти (+3,11%) выйти в лидеры роста. Корректировались после ралли акции Газпрома (-2,27%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50, нефть демонстрировала боковую динамику вблизи $61,50 за баррель.

Акции Газпрома сохраняли высокую волатильность. Слух о кадровых перестановках в руководстве компании окончательно опровергнут, но теперь уже это стало поводом для спекулятивной игры. В конце всего за несколько минут дня бумага половину своего 5% снижения. Я ожидаю, что высокая волатильность в акциях сохранится еще несколько дней. Важные новости могут появиться в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге, скорее всего, рынок будет реагировать на них позитивно.

Структура Северстали (+0,37%) консолидировала около 80% Ленты (-3,30%). Акции скорректировались на 2-х месячный минимум на этой новости. Однако, на мой взгляд, то, что около 20% миноритариев не согласились на оферту, означает, что они ожидают улучшения операционных и финансовых показателей. Я не исключаю, что Лента продемонстрирует рывок, поскольку у покупателя для этого есть соответствующая мотивация. Сохраняем рекомендацию «ДЕРЖАТЬ», цель 320 руб. на горизонте 12 месяцев.

Ожидаю рост в пределах 1%. Техническая коррекция состоялась. Внешний фон позитивный. В фокусе на локальном рынке размещение ОФЗ. Ориентир: 2700-2730 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 65,00-66,00.