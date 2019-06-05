Утро среды фьючерсы на фондовые индексы США начинают ростом в пределах 0,3%.

В течение дня будут выходить майские индексы деловой активности PMI в секторе услуг по ведущим мировым экономикам, включая Германию (10:55 МСК), еврозону (11:00), Великобританию (11:30) и США (16:45 и 17:00). В 15:15 выйдут не менее значимые данные – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Занятость в США ставит рекорды, что важно как в целом для поднятия инфляции до целевых 2%, так и персонально для Дональда Трампа, который регулярно заявляет о важности создания рабочих мест.

Полгода ушло на то, чтобы ФРС сменила свою риторику на прямо противоположную. В конце декабря регулятор дал понять, что ставки повышать не требуется, а во вчерашней речи Джером Пауэлл допустил уже понижение ключевой ставки в ответ на ухудшающиеся экономические условия. «Мы не знаем, как и когда эти торговые проблемы будут разрешены», – пояснил он.

Рынки услышали то, что хотели, и не замедлили отреагировать скачком вверх. В рамках S&P 500 расклад по секторам типичный для «ухода в риск»: защитные акции коммунальных компаний и сектор недвижимости просели в пределах 0,9%, а бумаги рисковой отрасли IT показали рост почти 3,0%. В целом индекс широкого рынка прибавил 2,15%.

Ещё одна безопасная гавань – американская валюта – потеряла в стоимости к основным мировым денежным единицам. Индекс доллара DXY просел на 0,6% с начала недели. Доходности трэжерис подскочили, средства инвесторов перешли в более рисковые активы вроде фонда спекулятивных облигаций iShares (HYG).

Ветер перемен, охвативший ФРС, скоро могут поддержать и другие центральные банки, которые стремятся удешевить свои валюты, чтобы поддержать экономику и конкурентоспособность национального экспорта. Так, завтра в 12:00 выступит глава Банка Англии, а в 14:45 ЕЦБ определит ставку маржевого кредитования и сделает заявление по монетарной политике. В понедельник Резервный банк Австралии уже снизил ключевую ставку до 1,25% на опасениях эскалации торговой войны США и Китая: на КНР приходится треть торгового оборота страны-материка, и замедление её экономики критично для Австралии.

Гонка девальваций – это дело не одного дня, но инвесторов здесь и сейчас интересует устойчивость восстановления индексов. S&P 500 вчера подскочил на открытии, оставив так называемый гэп – диапазон цен, по которым торги не велись. По таком ликвидному инструменту этот пробел неизбежно будет закрыт, как это было несколько раз в течение последнего месяца. Фактор риска номер один всё тот же – торговый конфликт США с остальными странами. Во-первых, центральные банки не поспевают за новыми торговыми «инициативами» Трампа, а во-вторых, кризис и спад рано или поздно наступят, и понижение ставок – верный тому сигнал.