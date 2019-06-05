Покупать акции не рекомендуем
Вчера российский рынок акций опять провел день против мирового тренда. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 0,9%, в то время как американские фьючерсы весь день росли, а фондовые индексы за торговую сессию прибавили свыше 2%.
Основной оптимизм на фондовые площадки США пришел из ФРС, которая четко дала понять, что при ухудшении ситуации ставки будут снижены. С оптимизмом встретил рынок и призыв Китая к США возобновить переговоры.
Однако наш рынок последнее время перестал следовать за внешним фоном, и неудивительно, что перекупленные российские акции вчера отправились в коррекцию.
Нефть вчера нарисовала на часовиках «тройное дно» и пытается совершить очередной отскок. Однако поздно ночью Американский институт нефти сообщил о росте запасов на 3,5 млн баррелей, в то время как рынок ждет снижения показателя. Посмотрим, что скажет сегодня Минэнерго США по этому вопросу. Но статистика прервала наметившийся рост, и пока нефть торгуется в районе закрытия нашего рынка акций.
С утра немного прибавляют американские фьючерсы, в «зеленой» зоне азиатские рынки. Но это абсолютно не значит, что Индекс Мосбиржи откроется сегодня ростом. Наши фьючерсы на вечерней сессии торговались вчера без единой динамики, скорее в районе нуля откроется и рынок акций.
Дальнейший ход торгов зависит исключительно от того, придут ли свежие деньги в отечественные бумаги. Пока складывается впечатление, что ручеек иссякает.
В любом случае среднесрочные покупки делать мы настоятельно не рекомендуем. Спекулятивно сегодня могут быть интересными акции ФСК и «префы» «Сургутнефтегаза». При превалировании негативных настроений нам захочется открыть кратковременные шорты по «Роснефти» и «Газпрому».
Рубль вчера консолидировался чуть выше отметки 65 и тенденцией к укреплению. Сегодняшний внешний фон, прежде всего продолжающееся ослабление доллара на мировой арене, может вполне сподвигнуть российскую валюту на уход ниже отметки 65 руб за доллар.
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