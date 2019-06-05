Нефть продолжает удерживаться в зоне 60-62 долл./барр. Несмотря на старт автомобильного сезона, статистика от API вышла весьма разочаровывающая, если от Минэнерго сегодня выйдет в том же ключе, для нефти это будет дополнительным негативным фактором. Так, запасы сырой нефти выросли на 3,5 млн барр., запасы бензинов – на 2,7 млн барр., запасы дистиллятов – на 6,3 млн барр. Для стабилизации ситуации на рынке нефти ждем поддерживающих комментариев от представителей ОПЕК+ в преддверии саммита.

Тем не менее, в случае ухудшения конъюнктуры нефть рискует протестировать вниз 60 долл./барр.