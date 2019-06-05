По итогам торгов 4 июня индекс МосБиржи снизился на 0,87% до 2706,29 п., а РТС — на 0,58% до 1307,55 п. Внешний фон был достаточно спокойным, но отечественный рынок показал существенный рост за последний месяц при падающих внешних рынках. Соответственно, волна фиксации прибыли прокатилась по бумагам, которые демонстрировали наибольшую силу: «Газпром» (-2,27%), Сбербанк (-1,65%), «НОВАТЭК» (-1,89%). Распродажи также коснулись нефтяных бумаг, которые не могут игнорировать тот факт, что почти за две недели нефть провалилась почти на $12, падая в моменте до $60,21 за баррель Brent: «ЛУКОЙЛ» (-1,61%), «Роснефть» (-0,89%), «Газпром нефть» (-0,92%). Далеко не все продажи стоит воспринимать тревожно. Глава «Газпрома» А. Миллер подтвердил, что компания будет стремиться к выплате дивидендов из расчёта 50% от прибыли по МСФО. Это означает, что в течение 2-3 лет выплаты могут достигнуть 25-30 рублей на акцию. Из позитива дня стоит отметить отчётность АФК «Системы», которая подорожала на 0,42%. Компания получила прибыль по МСФО в I квартале в размере 15,7 млрд рублей по сравнению с убытком годом ранее. Среди лидеров дня также оказались привилегированные акции «Татнефти» (+3,11%), привилегированные акции «Мечел» (+2,84%), «ФСК ЕЭС» (+2,51%) и «РусАл» (+1,81%). Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём и к финишу дня объём торгов на основной секции Московской биржи составил 70,439 млрд рублей.

Рубль провёл довольно позитивный день, укрепляясь против основных конкурентов. Одной из главных поддержек для отечественной валюты остаётся высокая доходность рынка ОФЗ. При снижении доходностей американских казначейских обязательств привлекательность рублёвых инструментов лишь увеличивается. В среду 5 июня Минфин проведёт два аукциона ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года в объёме доступного остатка, а также ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. К вечеру позитивная динамика в рубле усилилась на фоне укрепления сырьевых валют AUD, CAD и NZD до 0,3% против доллара США. Нефть также смогла выйти из минуса, обещая вероятную коррекцию вверх.

“In Fed. We trust” – эта фраза помогает американскому рынку пережить любой момент неуверенности. ФРС, как правило, не подводит. Председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил, что регулятор отслеживает ситуацию с влиянием торговой войны и других факторов на экономику США, а также будет готов действовать соответствующим образом для поддержания роста. Собственно говоря, другие представители ФРС также намекают на возможное смягчение политики. В понедельник об этом говорил президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, а во вторник президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс допустил пересмотр денежной политики, если негативное влияние торговой войны и низкой инфляции сохранится. На этом фоне американские индексы показали бурный рост. Глава Apple Тим Кук отверг обвинения Минюста США в том, что компания является монополистом. Бумаги подорожали на 3,66%. Впрочем, для остановки подобных процессов заявлений руководителей мало. Фактически IT-гиганты вроде Google (+1,62%) и Apple стали не только разработчиками программного обеспечения, но и работают в сфере финансовых услуг, различных информационных сервисов и т.д. То есть становятся слишком широкими и слишком важными. Возможно, что антимонопольное законодательство никак не повлияет на Netflix (+4,98%), но вполне может заставить лидеров IT-индустрии разделиться на несколько компаний. По итогам дня DJIA вырос на 2,06% до 25332,18 п., а S&P 500 на 2,14% до 2803,27 п.

Заявлений председателя ФРС Дж. Пауэлла вполне хватило для того, чтобы азиатские рынки начали новый день в плюсе. ВВП Австралии вырос за I квартал лишь на 0,4% при ожиданиях роста на 0,5%. Накануне Резервный банк страны снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%. Статистика КНР также продолжает ухудшаться. Индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin снизился в мае до 52,7 п. с 54,5 п. в апреле. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20761,37 п. (+1,73%), Hang Seng — 26915,37 п. (+0,57%), Shanghai Composite — 2879,91 п. (+0,62%).

Заявлений представителей ФРС пока не хватает, чтобы вернуть нефть к росту. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 31 мая, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,6 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов на 6,3 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут снижения запасов нефти на 1,7 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 0,21 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,0 млн баррелей. Кроме американских запасов, на рынке остаётся неясным вопрос участия РФ в продлении соглашения OPEC+ по ограничению добычи. Ключевые министерства РФ поддерживают дальнейшее участие, но отдельные производственные менеджеры выступают против. В частности, глава «Роснефти» И. Сечин намерен бороться за долю рынка и требовать компенсации от государства, если соглашение будет продлено. К 9:00 мск Brent — $61,57 (-0,65%), WTI — $52,99 (-0,92%), золото — $1331,9 (+0,24%), медь — $5881,95 (-0,04%), никель — $11825(+0,12%).

Индекс доллара снижался на 0,04% до 97,03 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 2,106%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,126 (+0,1%), GBP-USD — $1,271 (+0,13%), USD-JPY – 108,06 (-0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские индексы в плюсе, сырьевые валюты укрепляются. С другой стороны, позитива в нефти мало из-за неопределённой позиции РФ относительно продления соглашения по ограничению добычи. Тем не менее отечественные индексы могут начать день в плюсе благодаря внешнему фону. Укреплению рубля будут способствовать аукционы ОФЗ, которые способны вернуть повышенный интерес инвесторов в свете падения доходностей по долговым обязательствам США.