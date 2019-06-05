Российский рынок акций мало изменится на открытии торгов среды на смешанном внешнем фоне, рубль подрастет на коррекции доллара на международном валютном рынке форекс.

Размещения ОФЗ могут оказать некоторую поддержку отечественной валюте.

ИНДЕКСЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением — в пределах 0,3%, в районе 2700-2715 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением", — комментирует он.

"С утра немного прибавляют американские фьючерсы, в зеленой зоне азиатские рынки. Но это абсолютно не значит, что индекс Мосбиржи откроется сегодня ростом. Наши фьючерсы на вечерней сессии торговались вчера без единой динамики, скорее в районе нуля откроется и рынок акций", — согласен Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Антон Старцев из ГК "Олма" полагает, что в начале торгов возможно повышение индекса РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – инвесторы приободрились после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

ВАЛЮТА

Рубль во вторник консолидировался чуть выше отметки 65 рублей за доллар с тенденцией к укреплению, замечает Антонов. Внешний фон среды, прежде всего продолжающееся ослабление доллара на форекс, вполне может способствовать укреплению российской валюты ниже этой отметки, полагает он.

"Поддержу рублю оказывает давление на доллар США из-за появившейся вероятности снижения процентной ставки в США… Председатель ФРС США Пауэлл сделал заявление, в котором подчеркнул, что при выборе характера политики ФРС будут учитываться риски, связанные с торговым конфликтом между США и Китаем. Кроме этого, в понедельник президент ФРБ Сент-Луиса Буллард намекнул на возможность понижения ключевой процентной ставки в будущем", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

Дополнительную поддержку рубль может получить и от аукционов ОФЗ, добавляет аналитик. Он полагает, что курс доллара в среду будет находиться в диапазоне 64,75-65,65 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США во вторник прибавили 2-2,6% в надежде на снижение ставок ФРС.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,08-0,19%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на 0,4-1,8%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,43%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,49%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,4%, японский Nikkei 225 — на 1,8%.

Нефть дешевеет на 0,63% — до 61,58 доллара за баррель марки Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,16% — 1,127доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник снизился, но удержался выше круглых отметок по индексам Мосбиржи и РТС.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,87% — до 2706,29 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1307,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 18 копеек – 65,17 рубля, евро — на 17 копеек, до 73,3 рубля.