Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 2,1-2,6%. На рынке прошла восходящая коррекция, обеспеченная надеждами на смягчение денежно-кредитной политики ФРС и понижение процентных ставок уже в этом году. Глава центробанка Джером Пауэлл во вторник заявил, что регулятор пристально наблюдает за ходом торгового противостояния и готов принять меры, обеспечивающие рост национальной экономики. Негативного влияния на торги не оказало даже понижение прогноза роста мировой экономики Всемирным банком на этот год с 2,9% до 2,6%.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который также получил поддержку от ожиданий проведения мягкой денежно-кредитной политики в регионе после данных об ослаблении инфляции. Заседание ЕЦБ пройдет уже в этот четверг.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 1,8%. На биржах Китая индексы увеличиваются примерно на 0,5%. Опубликованная утром статистика показала снижение индекса деловой активности в секторе услуг КНР в мае, по оценке Caixin, с 54,5 до 52,7 пункта. Некоторое воодушевление на рынке, однако, вызывает предстоящая встреча представителей США и Китая на саммите Большой двадцатки на этих выходных.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 1% после небольшого повышения накануне. Котировки, однако, находятся на расстоянии от достигнутых на этой неделе минимумов (район 60,50 долл для Brent и 52 долл для WTI), у которых расположены нижние полосы Боллинджера недельного графика. Давление на рынок оказывают данные Американского института нефти о росте запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов при этом подскочили на 9 млн баррелей – негативный для цен сигнал. В среду вечером официальные данные по запасам представит Минэнерго.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги умеренным снижением, устояв выше психологически важных отметок 2700 и 1300 пунктов. Ближайшей важной поддержкой для рублевого индекса выступает уровень 2675 пунктов, а для РТС – 1295 пунктов. Индекс Мосбиржи на дневном графике во вторник вышел из зоны перекупленности, что может дать повод для новой волны роста.

Рубль при этом немного укрепился против доллара и евро, отступив от важных технических значений. Пара доллар/рубль стремилась в район 65 руб, отступив от района максимумов мая (65,60 руб). Пара евро/рубль приостановила повышение у майского пика 73,66 руб, завершив день у поддержки 73,20 руб. На данный момент рублевые “медведи” все еще не решаются увести пары выше технически важных значений, что вызвало бы новый виток ослабления российской валюты.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от зарубежного оптимизма и могут выйти в плюс. Позитив, однако, будет омрачать возобновление нисходящей динамики нефтяных цен. В среду нельзя исключать новых попыток российских индексов подняться выше, но при этом у них остается и некоторый потенциал понижательной коррекции. Инвесторам имеет смысл наблюдать за способностью ряда “голубых фишек” удержать ближайшие поддержки (по Газпрому отметка 220 руб, а по обыкновенным акциям Сбербанка – 236 руб).