Несмотря на обилие статданных, а также предстоящее заседание ЕЦБ в ближайший четверг, все внимание рынков обращено к ФРС. Вчера Д.Пауэлл и Р.Кларида выступали с комментариями по поводу перспектив монетарной политики и дали недвусмысленный намек на допустимость понижения ставки. При этом, их комментарий не стоит понимать как безусловное обещание: как и большинство рыночных экспертов, они обеспокоены тупиковым развитием переговоров между США и Китаем. Поэтому июньское заседание ФРС (18-19 июня) остается крайне интересным из-за предстоящего пересмотра прогнозов и новым опросом экспертов о траектории ставок.

Фондовые индексы бурно отреагировали на заявление главы американского монетарного регулятора – ведущие индексы подскочили на 2.1-2.7%. Следом за ними изменилась картина на рынках Европы (+0.5-1.5%) и Азии (+0.3-1.8%). Доходности казначейских бумаг UST’10, предприняв безуспешные попытки вернуться к 2.15%, продолжили поиск равновесия вблизи отметки 2.10%.

Долговой рынок

Минфин продолжил подогревать оптимизм вторичного рынка, предложив сразу две «короткие» бумаги на сегодняшний аукцион. При этом бумага ОФЗ 26227 (июль 2024) была предложена без верхнего лимита размещения, а для нового бенчмарка ОФЗ 26229 (ноябрь 2025) установлен лимит в 20 млрд руб. Попытка ограничить предложение в новой бумаге говорит о нежелании ведомства предлагать избыточную премию относительно кривой, тем более, когда интерес инвесторов к вторичному сегменту остается высоким.

Суверенная кривая в ходе вчерашней сессии сместилась вниз на 2-3 бп на средних дюрациях и на 4-5 бп на дальнем участке кривой, чему, вероятно, помогло отсутствие длинных выпусков в числе претендентов на аукцион.