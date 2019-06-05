АФК Система (В+/-/ВВ-) опубликовала результаты за 1 кв. 2019 г., продемонстрировав хорошие операционные показатели на уровне ключевых активов. Долговая нагрузка незначительно выросла из-за сезонного фактора и дополнительных инвестиций в Ozon. При этом менеджмент подтвердил план по денежным поступлениям — около 45 млрд руб. в год и целевой уровень задолженности — 140-150 млрд руб., однако отказался назвать сроки достижения этого уровня из-за неопределенности относительно продажи активов.

Рост выручки в 1 кв. 2019 г. составил 10,4% г./г., а скорректированной OIBDA – 4,5% г./г. Самым быстрорастущим активом остается Агрохолдинг Степь (выручка +148% г./г.) благодаря агрессивному развитию агротрейдингового подразделения, росту цен на пшеницу на мировых рынках и запуску нового направления «сахарный и бакалейный трейдинг». При этом повышение OIBDA составило лишь 20% из-за низкой маржинальности трейдинговых сегментов. Также стоит отметить динамику OIBDA Segezha Group, которая выросла на 83% г./г., а рентабельность OIBDA достигла рекордного значения в 27,4%, которое, по заявлениям менеджмента, является одним из самых лучших в мировой лесной промышленности. Такая высокая рентабельность обусловлена, с одной стороны, хорошей конъюнктурой на мировых рынках древесины, а с другой – усилиями менеджмента по оптимизации расходов, в частности, сокращению комиссий трейдерам и повышению эффективности производства (запуск нового многотопливного котла на Сегежском ЦБК).

Планомерное снижение долговой нагрузки

Свободный денежный поток Корпоративного центра в 1 кв. 2019 г. — отрицательный (-8,6 млрд руб.). Напомним, что 1 кв. традиционно является слабым с точки зрения генерации свободного денежного потока из-за отсутствия значительных дивидендных выплат, большая часть которых поступает во 2 полугодии, при этом основным фактором, приведшим к отрицательному значению, стали инвестиции в Ozon в объеме 9,7 млрд руб. В результате чистая задолженность Корпоративного центра составила 213,4 млрд руб.

Волатильность на мировых финансовых рынках может несколько затянуть продажу активов и снижение долга

В ходе телеконференции финансовый директор АФК Система подтвердил, что комфортным уровнем долговой нагрузки является 140-150 млрд руб., однако на этот раз воздержался от предоставления горизонта достижения этого уровня, пояснив, что это будет во многом зависеть от продажи активов, по которой пока нет определенности.

При этом, по заявлению менеджмента, АФК Система не отказалась от продажи Детского мира, и переговоры с потенциальными покупателями по-прежнему ведутся. Менеджмент также подтвердил план по денежным поступлениям от непубличных активов на уровне 14-15 млрд руб. в 2019 г., что должно обеспечить общие поступления на уровне примерно 45 млрд руб. в год.