По итогам торгов 5 июня индекс МосБиржи снизился на 0,16% до 2701,84 п., а РТС — на 0,32% до 1303,35 п. Внешний фон был позитивный, визит президента КНР Си Цзиньпиня в РФ обещает быть продуктивным, но позитивный настрой испортила цена на нефть, которая умудрилась к вечеру упасть ниже $60 за баррель Brent. Затем котировки немного восстановились, но разрушительное воздействие уже было осуществлено. Слабая нефть привела к тому, что среди аутсайдеров дня оказалось много бумаг нефтяных компаний: «Роснефть» (-2,02%), «Татнефть» (-1,46%), «ЛУКОЙЛ» (-1,3%). Прошла новость о том, что «НОВАТЭК», «Газпромбанк» и Sinopec заключили юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР. Однако бумаги «НОВАТЭК» умудрились упасть на 1,31%. Впрочем, если учитывать все надежды, вложенные в акции компании, то подобные новости должны появляться каждый день, дабы оправдывать их дальнейший рост. В лидеры дня выбились акции «ВТБ» (+4,09%). В ходе собрания акционеров была подтверждена возможность перехода к выплате дивидендов до 50% от прибыли по МСФО, а также возможной выплате промежуточных дивидендов. I квартал для банка оказался не столь удачным, но всё же есть надежда на возобновление существенного роста прибыли, что делает акции «ВТБ» достаточно привлекательными как с позиции ожидания роста выплат акционерам, так и повышения капитализации. «МТС» (-0,17%) подписала соглашение с китайской Huawei по развитию сетей 5G в РФ. Вполне вероятно, что ценовое предложение по оборудованию будет улучшено, так как у Huawei есть проблемы на других рынках. Лидерами дня также стали бумаги «Россети» (+3,71%), «Интер РАО» (+3,16%), «РусАгро» (+1,84%) и X5 Retail Group (+1,4%). Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём, но остаётся достаточно высокой. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 45,164 млрд рублей.

Отечественная валюта провела день в попытках укрепления. Лишь к вечеру дешевеющая нефть смогла сломить сопротивление «рублёвых быков». В остальном интерес к рублю стоит связывать с аукционами ОФЗ. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года. Удалось реализовать бумаги на 47,487 млрд рублей по номиналу при спросе 112,513 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,64%. Начало второго аукциона было отложено, но прошёл он также весьма неплохо. Удалось реализовать ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу при спросе 54,7 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,73%. Стоит отметить, что ведомство уже выполнило планы заимствования на I-II кварталы и не торопится предоставлять существенную премию. Макроэкономические данные дня оказались не столь позитивными, как спрос на облигации. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ снизился в мае до 52,0 п. с 52,6 п. в апреле. Росстат оценил годовые темпы роста ВВП РФ в I квартале на уровне 0,5% после повышения на 2,7% в IV квартале. Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ до 1,2% в текущем году по сравнению с 1,5% в декабрьской оценке. Тем не менее фундаментальная крепость рубля сохраняется. Тем более, что привлекательность отечественных ОФЗ будет возрастать, если ФРС пойдёт на смягчение денежной политики.

Американский рынок столь сильно желает снижения ставки ФРС, что готов верить любому мягкому слову представителей этой структуры. Если же статистика начинает принуждать к этому, то оптимизм выходит из границ обыденного. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал всего 27 тыс. новых рабочих мест в мае, хотя ожидалось 180 тыс. Индекс ISM США в сфере услуг поднялся в мае до 56,9 п. с апрельских 55,5 п. В «Бежевой книге» ФРС говориться о том, что американская экономика в целом развивалась скромными темпами, хотя дефицит рабочей силы и импортные пошлины сдерживали более активный рост. Тема торговой войны отошла на второй план, хотя в среду состоялись консультации представителей Мексики и США по поводу торговых пошлин, которые вступают в силу с 10 июня. Намечается встреча министра финансов США С. Мнучина с главой Народного банка Китая в рамках G20. Соответственно, все намекает рынкам на оптимистичную передышку. UnitedHealth Group (+0,83%) объявила о повышении квартальных дивидендов на 20%. Fiat Chrysler (-1,05%) объявила об отзыве своего предложения по поводу поглощения Renault, ссылаясь на негативное влияние политического климата во Франции. Бумаги Apple подорожали на 1,61%, поверив заверениям главы компании Тима Кука о том, что она не является монополистом. По итогам дня DJIA вырос на 0,82% до 25539,57 п., а S&P 500 также поднялся на 0,82% до 2826,15 п.

Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост в надежде на смягчение денежной политики ФРС. Однако в Китае индексы продолжают находиться под давлением последствий торговой войны. С другой стороны, президент КНР Си Цзиньпин находится в РФ с официальным визитом, планируя подписать десятки новых соглашений по развитию экономических связей. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20801,71 п. (+0,12%), Hang Seng — 26904,28 п. (+0,03%), Shanghai Composite — 2839,54 п. (-0,76%).

Нефть торговалась без существенной волатильности. Накануне котировки Brent падали ниже уровня $60 за баррель на фоне американских данных. Согласно статистики Минэнерго, на неделе, завершившейся 31 мая, коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,8 млн баррелей до 483,3 млн баррелей, что на 6% выше среднего показателя за последние пять лет. Запасы бензина выросли на 3,2 млн баррелей, а дистиллятов на 4,6 млн баррелей. Импорт сырой нефти увеличился на отчётной неделе на 1,065 млн баррелей в сутки до 7,9 млн баррелей ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,0 млн баррелей общих поставок, или —0,6% за год, 9,4 млн баррелей бензина в сутки, или —1,3% за год, а также 3,9 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —0,8% за год. Однако самым большим негативным сюрпризом стало то, что добыча в США увеличилась на 100 тыс. баррелей до нового рекордного уровня 12,4 млн баррелей в сутки. В Morgan Stanley полагают, что экономический рост в мире вновь замедляется и темпы расширения могут упасть до минимальных значений за последние десять лет. Торговая война начинает затрагивать всё больше секторов, включая туризм и торговлю, а также приводит к ухудшению ожиданий бизнеса по всему миру. Соответственно, ухудшение экономической ситуации в мире может привести к замедлению роста спроса на нефть или даже к его снижению. Плюс к этому остаётся неясной судьба соглашения OPEC+, против которого выступает глава крупнейшей нефтедобывающей компании РФ, хотя на министерском уровне поддержка соглашения остаётся неизменной. К 9:00 мск Brent — $60,67 (+0,07%), WTI — $51,71 (+0,06%), золото — $1336,6 (+0,22%), медь — $5798,18 (+0,27%), никель — $11735 (+0,12%).

Индекс доллара снижался на 0,07% до 97,25 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,123 (+0,06%), GBP-USD — $1,269 (+0,01%), USD-JPY – 108,15 (-0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ можно назвать нейтральным. Впрочем, в четверг могут доминировать внутренние новости, которые будут связаны со стартом экономического форума в Санкт-Петербурге. Участие в форуме также примет президент КНР Си Цзиньпин. Из корпоративных событий можно отметить то, что бумаги банка «Санкт-Петербург», «Акрон» и «ФосАгро» будут торговаться последний день с дивидендами. «Русгидро» отчитается по МСФО за I квартал.