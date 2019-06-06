Глобальные рынки сегодня показывают легкую позитивную динамику. Доходности гособлигаций США пытаются развернуться вверх на фоне спроса на рисковые активы. Но не дает развить восходящую динамику ожидание снижения ставки ФРС. Согласно сервису FEDWATCH от Reuters, рынок закладывает высокую вероятность снижения уже в июле-сентябре этого года.

Также глобальные инвесторы отыгрывают попытки США и Китая продолжить торговые переговоры. Хотя перспективы туманные. Вашингтон собирается продать оружия Тайваню на $2 млрд, что безусловно не понравится Пекину.

История с пошлинами на мексиканские товары в США получила негативное продолжение. Трамп заявляет, что прогресс в переговорах с мексиканскими властями недостаточен. А Fitch и Moody’s одновременно снижают оценки кредитного рейтинга Мексики на фоне претензий США. Fitch понижает рейтинг на одну ступень до BBB, Moody’s меняет взгляд на негативный. Некоторые эксперты прогнозируют рецессию мексиканской экономики в случае повышения пошлин с 5%, которые вступят в силу уже с 10 июня. В то же время нефтепереработчики в США предупреждают Трампа, что повышение пошлин с высокой долей вероятности повысит цены на топливо в стране.

Нефть сегодня показывает слабую динамику. Вчера распродажи последовали за отчетом Минэнерго США о запасах, которые выросли за неделю на 6,7 млн баррелей. Добыча нефти устанавливает новый рекорд 12,4 млн б/с. Bloomberg commodity index рухнул до минимумов 2018 г.

Китайские площадки сегодня не показывают единой динамики. Внутренние рынки отыгрывают замедление экономической активности и эскалацию торговых войн. Не помогает даже вливание средств китайским ЦБ в финансовую систему порядка 500 млрд юаней. Ставка по среднесрочным инструментам предоставления ликвидности остается неизменной 3,3%. В Гонконге легкий позитив благодаря динамика Уолл-стрит.

Учитывая сырьевую динамику и внешний фон, начало торгов по индексу МосБиржи пройдет вблизи отметок вчерашнего закрытия. Ослабление рубля из-за слабой нефтяной динамики может оказать небольшое давление на индекс РТС на открытии.